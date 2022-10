Márquez dinamita Sepang pero con susto y a Bagnaia le tiembla el pulso

Dicen que quien amanece con el pie izquierdo… Aún es pronto para sacar conclusiones, de hecho, el mismo Marc Márquez y Francesco Pecco Bagnaia, protagonistas de estas líneas, así lo han resaltado, sin embargo el comienzo del líder de la carrera en Moto GP y el del 93 e Honda han sido diametralmente opuestos, con el italiano generando dudas y el español rodando en cabeza; ahora bien, ¿es esto real y puede tal cosa poner en peligro el liderato del de Ducati o aún hay margen?

Cuando la lluvia hace su aparición, los planes, habitualmente, saltan por los aires. En el caso de Márquez es quizá una variable para meterse aún más entre los mejores, pero también un condicionante que hace crecer sus posibilidades de que ocurra justo lo que trata de evitar: una caída. Con Bagnaia sucede lo mismo que con Quartararo, con solo dos carreras por delante, irse al suelo y no sumar supone tirar más de media corona.

Pero como advertimos, Márquez sí estuvo en cabeza, y por tanto tiene ritmo para lograrlo, ahora bien, saltan las alarmas con sus palabras al respecto de su tercer mejor tiempo y su estado físico, que no van de la mano: “soy tercero, pero no es una posición real; lo estoy pasando mal. Soy tercero porque tiramos de experiencia”, reconocía tras rodar en pista, asegurando que prevé dificultades en Sepang. "No sé cómo, pero siento la moto muy pesada, hay que entender por qué noto esas inercias. En circuitos en los que fluyes, como Phillip Island, se nota menos. Pero aquí sufrimos más”.

Bagnaia pinchó entre los primeros diez puestos por la lluvia y por una equivocación, de modo que reconoce que este contratiempo es serio de cara al GP de Malasia. Sobre su error con los neumáticos, dijo que “fue mi decisión porque no esperaba la lluvia, porque era muy importante dar vueltas con el neumático medio y no esperaba esta lluvia”. Ahora le amenaza el paso por la Q1: más dificultades e inconvenientes, más aún cuando Quartararo sí logro su objetivo de pasar el corte.

Como no podía ser de otra forma, el tiempo en Sepang lo cambia todo y los pilotos miran con más temor que certezas al cielo; no en vano, un Mundial está en juego.