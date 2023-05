Márquez siembra la discordia en Ducati y Bagnaia tiene ya dos enemigos en casa: Mugello se calienta

Posiblemente a estas alturas y hablando en términos de sensaciones en pista, posibilidades de sus motos y puntos en la clasificación del Mundial, seguramente a Francecso Pecco Bagnaia, líder del campeonato con un punto de ventaja sobre Marco Bezzecchi, le preocupe mucho más el piloto italiano y Jorge Martín que Marc Márquez, pero en Ducati no subestiman al de Cervera.

Ya lo dijo Davide Tardozzi, jefe de equipo de Ducati, tras la victoria de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de España y después, tras Le Mans y pese a la caída de Márquez (también del 1 italiano) le dan la razón al jefe de filas en Borgo Panigale, una situación que, afirman desde la marca italiana, mantiene en alerta al equipo de cara a las próximas carreras, la primera en Mugello. Al término de Jerez, Tardozzi fue preguntado si Bagnaia enfilaba su segundo título y fue taxativo tanto por todo lo que queda, como por acordarse del piloto que faltaba: “En este momento, no es posible decirlo porque faltan demasiadas carreras y demasiados puntos; también por las carreras al sprint. Igualmente, necesitamos tener respeto por un piloto como Marc Márquez, porque cuando vuelva a estar en forma, será un problema para todos”.

Efectivamente, como poco Márquez ya ha demostrado cierta evolución con su Honda, que si bien no le da para luchar por título sí le permite rodar junto a los puestos cabeceros, lo cual, como dice Tardozzi, es una amenaza para todos ellos.

Además de Bezzecchi, Martín

Otra piedra en el camino para Bagnaia se encuentra, además de en Marco Bezzecchi, en Jorge Martín, que está focalizado únicamente en sí mismo y no solo ya demostró en Francia que puede ganar carreras, sino que no puede ser descartado para el Mundial. Además, con él no valdrán las estrategias de equipo, como reconoció Paolo Ciabatti al ser preguntado por los supuestos guiños del madrileño a un salto a Yamaha: “él solo quiere ganar”, dijo. En definitiva, queda mucho y Martín y Márquez van a ser decisivos. Seguro.