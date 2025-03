Maverick Viñales se lo juega todo, el reto más grande que marcará su camino en MotoGP

Maverick Viñales llegó a KTM con una gran dosis de ilusión. Su primer test con la Tech3 en Barcelona fue esperanzador. Se vio con posibilidades de ganar, incluso con su cuarta marca diferente en MotoGP. Sin embargo, la realidad ha sido más dura de lo esperado.

Los primeros ensayos de 2025 y los dos primeros Grandes Premios han sido un jarro de agua fría. Viñales apenas ha sumado cuatro puntos y ocupa la 17ª posición en la general. Su adaptación está siendo complicada, y las dificultades con la moto a la hora de frenar le han impedido estar en posiciones delanteras.

A pesar de todo, Austin aparece en su horizonte como una oportunidad de redención. Allí, en 2024, logró una victoria espectacular con Aprilia tras una remontada memorable. Un triunfo que celebró con la icónica máscara de Batman y que marcó un antes y un después en su carrera. ¿Podrá repetir la hazaña con KTM?

