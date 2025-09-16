Max Verstappen guarda un secreto que puede sacudir MotoGP en 2026

Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1, podría estar planeando un movimiento inesperado. No como piloto, sino como propietario de un equipo en MotoGP. Los rumores apuntan a que el holandés podría hacerse con LCR Honda o Trackhouse Aprilia. Todo esto bajo el paraguas de Liberty Media, que controla la mayor parte del mundial.

Algunos medios se preguntan por qué Verstappen no va a por KTM. La respuesta parece sencilla. Tomar el control de KTM implicaría transformar un equipo de fábrica, como el de Pedro Acosta o Enea Bastianini, en algo distinto a lo que es hoy. Y eso podría ser complicado para la marca y sus inversores.

Lo cierto es que Max ya tiene una fuerte influencia en Red Bull Racing. Su peso en la estructura del equipo es enorme. El ejemplo más claro fue el reciente cambio en la dirección, donde se buscó darle más control sobre las decisiones clave. Con esta experiencia, convencer a los directivos de MotoGP de apostar por él no sería imposible. La mirada está puesta en 2027, cuando entrará en vigor una nueva reglamentación dentro de la categoría.

Impacto económico y futuro en la parrilla

La entrada de Verstappen en MotoGP podría cambiar las reglas del juego. KTM ha tenido problemas financieros recientemente, y la intervención de Bajaj salvó su estabilidad. Sin embargo, la continuidad de la marca en el mundial no está garantizada. Aquí es donde la presencia de Max podría marcar la diferencia.

El piloto holandés no solo aportaría capital, sino también atracción mediática. Su nombre podría atraer nuevos patrocinadores y dar un impulso económico al equipo que elija. Además, su experiencia en la gestión de un equipo de élite podría profesionalizar aún más la estructura de MotoGP.

Por ahora, todo sigue en el terreno de los rumores. Ni Verstappen ni su entorno han confirmado nada oficialmente. Tampoco los equipos involucrados han hecho declaraciones. Los aficionados tendrán que esperar para descubrir si este secreto se convierte en realidad en 2026. Una cosa es segura: de concretarse, Verstappen no solo correría en la historia de la F1, sino también en la de MotoGP, pero desde otra perspectiva.