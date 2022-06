MotoGP alucina: cambia a Márquez, es último y rajada brutal de Honda

Ante la reciente operación a la que ha sido sometido Marc Márquez, el equipo Repsol Honda ha tenido que buscar recambios para paliar la ausencia del piloto español. El reemplazo elegido fue Stefan Bradl, alguien que por el momento en las dos carreras que ha disputado hasta la fecha no ha podido rendir ni siquiera medianamente cerca de lo que se esperaba en la escudería. En su primera carrera se fue al suelo y en la del pasado fin de semana estuvo lejos de los mejores pero además dejó una sorpresa porque ofreció una espectacular rajada contra su marca que nadie se esperaba.

En el Gran Premio de Alemania Honda vivió un auténtico calvario. En ningún momento estuvieron en la cabeza y sus pilotos se hundieron en la clasificación hasta unas posiciones impropias de una escudería de su prestigio. Pero los problemas que vive la moto con el calor son demasiado grandes y eso ha hecho estallar incluso al propio probador como Bradl, que finalizó en la decimosexta posición, último de la carrera y a 22 segundos del penúltimo clasificado, un bochorno para el motorista.

Así, después de la carrera y además teniendo que ser curado por unas quemaduras en el pie derecho, no tuvo reparos en sacar la lengua a paseo y mostrar sus disconformidad con el estado de la moto y con cómo había respondido: “Es inaceptable. Pol Espargaró tuvo que parar por el golpe que tenía en el pecho y también por el calor. Yo ni siquiera sé por qué he terminado la carrera. Te sientes estúpido y como un tonto cuando estás en un Gran Premio, el de casa en Alemania, ha sido terrible”, dijo Bradl sin ningún tipo de complejo y asumiendo que no había podido estar a la altura ante su público.

Y siguió ‘rajando’ de la marca japonesa: “Honda no ha sido capaz de desarrollar un carenado que permita a los pilotos sobrevivir con este calor, esto tiene que llegarles porque no es aceptable y esto no puede ser”, dijo Stefan, que espera recuperar mejores sensaciones en la moto para las siguientes carreras ya que Marc Márquez seguirá ausente.