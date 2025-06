MotoGP da un giro inesperado con el fichaje que lo cambia todo

El paddock de MotoGP ha quedado sacudido por una noticia que ya venía rumoreándose desde hace semanas: Toprak Razgatlioglu correrá en MotoGP a partir de 2026. El piloto turco, una de las grandes figuras del Mundial de Superbikes, cambia de aires y dará el salto a la categoría reina de la mano de Yamaha, su viejo aliado.

Toprak, de 28 años, llega en el mejor momento de su carrera. Campeón del mundo con Yamaha en 2021 y actual líder del campeonato con BMW, aún podría cerrar su etapa en Superbikes como tricampeón. Pero el reto de MotoGP lo seduce demasiado como para dejarlo pasar.

Su destino será el equipo Prima Pramac, que a partir de 2026 dejará de usar motores Ducati para montar Yamaha. Un cambio histórico tanto para la escudería como para la marca japonesa. Razgatlioglu, con su estilo agresivo y talento natural, encaja como anillo al dedo en esta nueva etapa.

The MotoGP debut we've all been waiting! ☄️🤩 @toprak_tr54 will make the move in 2026, joining @pramacracing 🇹🇷🔥💙💜



