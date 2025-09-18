MotoGP en shock, Álex Márquez podría dar un giro inesperado en Ducati

La temporada 2026 de MotoGP promete ser histórica para Ducati. La marca italiana ha decidido dar un salto importante en su estructura de pilotos. Álex Márquez será uno de los grandes protagonistas. El menor de los Márquez contará con una Desmosedici GP26 de última generación, igual que las que pilotan Marc Márquez y Pecco Bagnaia.

Este movimiento no es casualidad. Álex ha brillado en la temporada actual, colocándose segundo en la clasificación general. Ducati reconoce su talento y quiere apostar fuerte. El anuncio se hizo oficial el pasado domingo en Misano. Ducati informó a todos los equipos implicados y dejó claro que habrá cambios significativos. La estructura que más se beneficiará será Gresini Racing, que pasa a ser el aliado prioritario de la marca italiana.

El cambio también tiene un componente estratégico. El equipo VR46 de Valentino Rossi decidió no asumir el coste adicional de disponer de una moto oficial. Esto abrió la puerta a que Álex Márquez y Gresini se posicionen en un lugar privilegiado de la parrilla. La decisión refleja la ambición de Ducati por premiar el rendimiento y mantener a los pilotos más competitivos en la cima.

Repercusiones para otros pilotos

No todos salen beneficiados de este cambio. Fabio Di Giannantonio perderá su moto oficial y regresará a una GP25. Su equipo considera que el salto de versión no justifica el gasto adicional, especialmente tras los resultados de esta temporada. Por otro lado, Fermín Aldeguer tendrá que esperar. Aunque su contrato prometía una moto oficial en 2026, Ducati le ofrecerá compensaciones a largo plazo para mantenerlo dentro del proyecto.

Con este movimiento, Ducati deja un mensaje claro: la recompensa está para quienes destacan en la pista. Álex Márquez se ha ganado un lugar privilegiado, y su fichaje por una moto oficial de última generación lo sitúa como uno de los nombres más importantes de la próxima temporada.

La combinación de talento y oportunidad coloca a Álex en una posición ideal para sorprender en 2026. Si mantiene el ritmo mostrado hasta ahora, podría dar un giro inesperado en la jerarquía de MotoGP y poner a Ducati en el centro de todas las miradas. La temporada que viene promete emociones fuertes y, sin duda, Álex Márquez será uno de los grandes protagonistas.