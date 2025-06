Mugello será testigo de una gran sorpresa, el piloto que reemplazará a Luca Marini ya está decidido

El Gran Premio de Italia en Mugello promete una gran sorpresa, ya que este fin de semana el equipo oficial Honda HRC Castrol contará con un piloto que no es un desconocido para los aficionados. Takaaki Nakagami, quien ha sido parte del equipo de pruebas de Honda, tomará el relevo de Luca Marini, quien continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas en un accidente durante un test en Suzuka. El japonés, conocido por su constancia y dedicación, debutará con los colores del equipo oficial después de una carrera en las filas del equipo LCR Honda.

Luca Marini, quien estaba listo para participar en las 8 Horas de Suzuka, sufrió un accidente serio durante los entrenamientos previos. Entre las lesiones más graves se encuentran una dislocación de cadera, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda, además de un neumotórax en el pulmón derecho. Debido a estas lesiones, Marini tuvo que permanecer en Japón para recibir tratamiento y solo recientemente pudo regresar a Italia. Aunque se encuentra en una fase de recuperación positiva, aún no hay una fecha concreta para su regreso a las competiciones. A pesar de su ausencia, se espera que pueda pasar por Mugello este fin de semana para reencontrarse con su equipo.

