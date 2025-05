Nadie esperaba la decisión de última hora de Jorge Martín sobre Aprilia

Jorge Martín ha sorprendido a todos. Nadie imaginaba que, tras disputar solo una carrera con Aprilia, ya estaría planteándose su salida. El piloto madrileño, que arrancó el año con mal pie por culpa de las lesiones, no ha podido tener un arranque estable. Se perdió las citas en Tailandia, Argentina y Austin. Reapareció en Catar, pero el destino le jugó otra mala pasada: volvió a lesionarse.

Ahora, según información de Motorsport y confirmada por laSexta, Jorge Martín contempla dejar el equipo italiano al acabar la temporada. ¿La clave? Una cláusula en su contrato. Le permite abandonar Aprilia si no está entre los mejores clasificados después del GP de Francia. También le da libertad para negociar con otros equipos si no está luchando por el título.

El propio Jorge, sin embargo, ha pedido algo más de margen. Quiere extender su período de evaluación hasta el Gran Premio de San Marino, en septiembre. Aun así, la tensión con el equipo es evidente. Desde Noale ya se habla incluso de posibles acciones legales si decide marcharse.

BREAKING NEWS: Jorge Martin intends to leave Aprilia at the end of the 2025 #MotoGP Season via a performance release clause in his contract pic.twitter.com/52W79MiKJK