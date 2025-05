Nueva tensión entre Pedro Acosta y KTM por la situación del equipo

Pedro Acosta, uno de los pilotos más jóvenes y prometedores en MotoGP, vive una situación complicada con KTM. Mientras sus rivales parecen despertar y ganar fuerza, como Yamaha con Fabio Quartararo, Honda con victorias y Aprilia con su primer triunfo en Silverstone, la marca austriaca no logra encontrar la fórmula para competir al máximo nivel. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, Acosta expresó abiertamente su frustración. A pesar de haber terminado sexto en una carrera marcada por el caos, él se siente limitado por la moto.

“Fue una carrera de desesperación”, dijo a ‘DAZN’. “Haces todo bien en curvas, en levantar la moto, en la salida... pero luego pierdes todo en la aceleración porque la moto no tracciona como las demás”. El murciano no quiere esperar indefinidamente. Dejó claro que no acepta la situación actual ni tiene paciencia para continuar así. “Las oportunidades pasan una vez en la vida y no esperaré toda la vida para ser campeón del mundo”, señaló con determinación.

No es un problema solo suyo, ya que las cuatro motos de KTM no lograron clasificar para la Q2. Por ello, Pedro pidió ayuda directa a la fábrica para mejorar el rendimiento. “Necesito ayuda de la fábrica. No soy solo yo, estamos todos sufriendo”, afirmó. Su mensaje es claro: el tiempo para cambios es ahora.

"Poca gente va a creer tanto en mí como yo" 🎙️



"Me hacía falta una temporada mala para apreciar muchas cosas" 💭



El equilibrio entre esperanza y realidad

Con solo 21 años y recién llegado a la categoría reina, Acosta conoce bien lo corta que puede ser la carrera de un piloto de élite. “Uno es joven hasta que deja de serlo”, recordó, citando a Freddy Spencer, quien llegó a ganar dos títulos antes de desaparecer por problemas físicos. Este ejemplo sirve para subrayar la urgencia de aprovechar el talento mientras está en su punto más alto.

Su paciencia parece llegar al límite y su frustración se repite cada fin de semana. “Si otra vez no nos ha quedado claro que tenemos que ponernos las pilas, ya no sé cómo decirlo”, declaró. “No quiero venir a las carreras solo para quemar gasolina”.

A pesar de todo, Pedro mantiene la confianza en el proyecto de KTM y en su capacidad para construir una moto ganadora. “Sigo creyendo en el proyecto de KTM. He tenido conversaciones serias con ellos. No hablo de ganar este año o el siguiente, sino de pelear en la parrilla y sentir que estás luchando por algo”, concluyó.

La relación entre Acosta y KTM está en un punto crítico. Solo con mejoras concretas podrán evitar que la tensión se convierta en ruptura y que la joven promesa pierda la fe en su equipo.