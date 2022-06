Nuevo destino para Alex Márquez, comienzan los cambios en MotoGP

La familia Márquez ya tiene resuelto el futuro el curso que viene en MotoGP. Alex Márquez, el pequeño de los hermanos, ha firmado con el equipo Gresini Racing, donde se subirá en una Ducati satélite junto a Fabio di Giannantonio. La escudería italiana ha hecho oficial el anuncio durante el Gran Premio de los Países Bajos, en el popular circuito de Assen.

Alex y Marc Márquez tienen su futuro asegurado para la próxima temporada en la categoría reina del motociclismo. El primero con el mencionado fichaje por Gresini Racing y el segundo al ser uno de los pocos pilotos que tenía contrato más allá de 2022, concretamente hasta 2024.

El pequeño de los Márquez será el recambio de Enea Bastianini, que irá a la configuración de fábrica o del Prima Pramac Racing Ducati para pilotar una Desmosedici de fábrica en 2023. El de Cervera pasará a compartir equipo con el que va camino de convertirse en el mejor novato del presente curso, el también italiano Fabio di Giannantonio.

"Estoy muy ilusionado por comenzar esta nueva aventura. Para mí era crucial cambiar para recuperar el mismo tipo de motivación que tenía cuando me incorporé a esta categoría. Esta era la mejor opción para mí, con un equipo que ayudó a escribir la historia de este campeonato. Me gustaría dar las gracias a Nadia, Carlo y a todo el personal de GR por creer en mí. Todavía me queda media temporada para dar lo mejor de mí antes de empezar 2023 con la máxima motivación", explicó Alex Márquez tras el anuncio de su fichaje.

Alex Márquez suma 12 victorias en el mundial de motociclismo y 40 podios, además de ser campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019. Veremos si consigue ampliar estos números en lo que queda de temporada o en su nuevo equipo.

Mientras tanto, el mayor de los Márquez está de vacaciones recuperándose de su operación. El piloto de Cervera ha dejado una impactante imagen de la impresionante cicatriz que le ha quedado en buena parte de su brazo derecho.