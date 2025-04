Pedro Acosta deja claro que su camino en MotoGP no tiene nada que ver con Márquez

Pedro Acosta, el joven piloto de KTM, ha dejado claro que su futuro en MotoGP no se parece en nada al de Marc Márquez. Durante una entrevista en 'Speedweek', Acosta fue tajante al declarar: "Soy el nuevo Pedro Acosta, no el nuevo Marc Márquez". Con estas palabras, el murciano quiso poner fin a las constantes comparaciones entre él y el ocho veces campeón del mundo, que han surgido desde sus primeros éxitos en las categorías menores. Acosta ha destacado que su estilo y su enfoque son únicos, y que no busca imitar a nadie, sino construir su propia carrera dentro de MotoGP.

Desde su llegada a la categoría reina, la sombra de Márquez ha sido alargada sobre Acosta, pero el piloto de KTM parece tener claro que no quiere ser visto como una copia del de Cervera. "No soy el nuevo Márquez, soy el primero en mi camino", ha dicho en varias ocasiones. Para él, cada piloto tiene su propio destino y, aunque respeta enormemente a Márquez por su legado, Pedro prefiere centrarse en lo suyo y seguir su propio camino en la competición.

🎙️ Speedweek'e konuşan Pedro Acosta:



(Marquez Pecco'nun şampiyonluk şansı hakkında) Henüz kralın taç giymesine gerek yok, sezon uzun. Birçok kişi onlardan 'rüya takım' olarak bahsediyor. Ama hayatta 'rüya takım' diye bir şey yoktur, aynı garajda iki tane '1' numara olamaz.… pic.twitter.com/mJTDhmCieW — Race Result (@result_race) April 8, 2025

La visión de Acosta sobre el futuro del campeonato

Acosta también ha querido dejar claro que, a pesar de que muchos ya ven a Marc Márquez como el favorito para llevarse el campeonato mundial, aún hay mucho por decidir. "Una temporada es larga y no se le puede poner la corona al rey antes de tiempo", afirmó con seguridad. Además, Pedro lanzó un mensaje sobre la rivalidad en Ducati, donde se ha formado una pareja de pilotos muy competitiva. "Dicen que son un 'dream team', pero en la vida no existen los 'dream team'. No se pueden tener dos números 1 en el mismo equipo", explicó.

Por otro lado, el joven piloto murciano también habló sobre su buena relación con Valentino Rossi. A pesar de los rumores sobre su futuro, Pedro destacó que mantiene una conexión especial con el "Doctor". "Corro en su rancho todos los años. Nuestra relación siempre ha sido buena, divertida y abierta", comentó Acosta. Este vínculo con una leyenda del motociclismo parece ser una fuente de motivación y aprendizaje para Pedro, quien sigue enfocado en su propio camino hacia la gloria en MotoGP.