Pedro Acosta se moja y sorprende a todos con su elección entre Márquez y Rossi

El debate sobre quién es el mejor piloto de la historia de MotoGP siempre está abierto, pero con Marc Márquez a punto de igualar a Valentino Rossi en títulos, la polémica se ha encendido de nuevo. En una reciente entrevista en 'As', Pedro Acosta fue puesto en una situación complicada: elegir entre su compatriota y mentor, Marc Márquez, o la leyenda italiana, Valentino Rossi.

Sin dudar demasiado, Acosta se inclinó por el 'Doctor': "Para mí el mejor piloto de la historia sigue siendo Valentino Rossi, porque gran parte de lo que es MotoGP hoy en día ha sido gracias a él", explicó. El murciano, que ha entrenado con Rossi y sigue su carrera con admiración, resaltó la influencia del italiano en la popularidad y evolución del motociclismo. Para Pedro, Rossi no solo es un campeón por sus títulos, sino por todo lo que aportó al deporte, dejando un legado difícil de superar.

Marc Márquez, la vuelta más épica

A pesar de su elección inicial, Acosta no dejó de reconocer la grandeza de Márquez. El piloto español está a punto de levantar su novena corona, un hito que lo pondrá al nivel de leyendas como Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol, según palabras del joven murciano. "Cuando Márquez gane este campeonato, se sentará en la mesa de los grandes", aseguró.

Además, Acosta destacó la espectacular recuperación del catalán tras su grave lesión: "Quitando a Michael Jordan, cuando se fue al béisbol y luego volvió, creo que será la vuelta más bestia que se ha visto en muchos años. Se tiró un año entero en casa y, a base de esfuerzo, volvió más fuerte que nunca". Para Pedro, el regreso de Márquez no solo demuestra su talento, sino también una determinación que lo coloca en el mismo nivel que Rossi: "Junto a Jordan y el Big Three de España, ahí estará Márquez, que está al mismo escalón que Valentino. Ha vuelto del infierno y ha ganado de nuevo. Eso es lo que marca la diferencia".

Con estas palabras, Pedro Acosta muestra su admiración por ambos pilotos y, aunque su corazón se incline por Rossi, reconoce que la historia de Márquez ya es épica y seguirá creciendo. Dos estilos, dos generaciones, pero un respeto absoluto hacia los que han marcado el camino en MotoGP.