Pedro Acosta suelta una frase que deja entrever su posible despedida de KTM

Pedro Acosta acaba de vivir uno de sus mejores fines de semana en la temporada durante el Gran Premio de Aragón. El piloto de KTM consiguió un cuarto puesto tanto en la carrera 'sprint' como en la de domingo, lo que marca su mejor actuación del año. Sin embargo, a pesar de estos resultados, Acosta sigue sin conseguir lo que realmente busca: ganar. Aunque su rendimiento sigue siendo destacado, la sensación de que algo falta es palpable, y lo que le falta es una moto competitiva.

Desde hace meses, se especula sobre una posible salida del campeón del mundo de Moto2 de la fábrica austríaca. Acosta ha dejado claro que la KTM no es suficiente para competir al máximo nivel, especialmente contra las poderosas Ducati, dominantes en la parrilla. Tras su participación en Aragón, el joven piloto no ha dudado en enviar un mensaje contundente tanto a su escudería como a los demás equipos: "Hemos dado lo que teníamos con la moto que tenemos". Para Acosta, parece claro que su futuro depende de encontrar una moto que le permita luchar por victorias de forma regular.

¿Adiós a KTM? La frase que lo dice todo

Las palabras de Acosta no dejan lugar a dudas sobre su frustración. El piloto murciano reconoció que es difícil seguir el ritmo de otros como las Ducati: "Es un poco frustrante ir detrás suya. Se te cae un poco la babilla yendo detrás. Ojalá yo pudiera hacer eso con mi moto". Con esa comparación, Acosta refleja lo que muchos ya sospechaban: su paciencia con la KTM tiene un límite. "No soy de hablar de las cosas que no han pasado todavía", dijo, pero sus palabras claramente insinúan que el cambio podría estar cerca.

El mensaje final de Acosta ha sido igualmente claro: "No me caso con nadie, igual que tenía novia y me quedé soltero; la vida cambia". Unas palabras que dejan entrever que el piloto está dispuesto a seguir su propio camino, y que su relación con KTM podría estar cerca de su fin. El futuro del joven piloto está en juego, y si no encuentra la moto adecuada, es probable que pronto busque nuevas aventuras en otro equipo.