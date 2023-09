Pol Espargaró, celebra esta tragedia de Honda: Marc Márquez y Mir en el pozo y KTM rendido a Pedrosa

Honda lleva varios años sumida en una espiral de pura negatividad y falta de rendimiento. El equipo del ala dorada no ha sido capaz de recuperar la velocidad de 2019, cuando ganaron su último campeonato del mundo de MotoGP de la mano de un Marc Márquez que, a partir de 2020, no pudo volver a competir en igualdad de condiciones. A lo largo de esta época oscura, Pol Espargaró ha formado parte de Honda, siendo una parte muy perjudicada por el mal trabajo hecho por la marca japonesa, algo que no ha perdonado el de Granollers.

Rencor confeso por su parte

La realidad es que Pol no se olvida de lo que él considera fue un trato inoportuno por parte de Honda. El catalán considera que los japoneses hicieron caso omiso de sus recomendaciones, algo que propició que fueran a la deriva y que espera que ahora, que ya no está, se mantenga, afirmó en unas declaraciones recogidas por MotoSan: “Sí que me tocaría las narices verlos ganar. No por envidia, por decir que yo lo intenté y poco caso se me hizo. Que venga otro, se le haga caso y ganen, me tocaría muchísimo la moral, pero que lo estén pasando mal no me gusta”.

En este sentido, Pol no tiene problema alguno con los pilotos de Honda. Sin embargo, no desea que la firma japonesa mejore y eso implica que de una moto ganadora a Marc Márquez y a Joan Mir.

Además, el de GasGas ha dado una clave de la falta de mejoras de la Honda: “Están anclados en el pasado. Es totalmente distinto a como trabajan otras marcas como GasGas, Ducati o KTM”.

KTM se rinde ante las genialidades de Pedrosa

El espectáculo que mostrño Dani Pedrosa en el GP de San Marino fue solo una pequeña muestra de lo que es capaz de ofrecer el catalán. El legendario piloto español es una pieza esencial para el desarrollo de una KTM que ha acabado por ser una de las dominadoras de este mundial, algo que en rueda de prensa, Brad Binder ha agradecido a Dani: “Hizo un gran fin de semana, es fantástico poder contar con él. Aunque tuvimos algunos problemas, él siempre estuvo ahí, nos ayudó a llegar a otro nivel”. Y es que la presencia de un genio como Pedrosa es algo esencial para entender el gran crecimiento de las KTM.