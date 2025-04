Polémica en KTM por la moto de Maverick Viñales y la acusación de su compañero

KTM vive una tensa polémica tras la destacada actuación de Maverick Viñales en el Gran Premio de Qatar. El piloto español realizó una gran carrera, luchando por la victoria y alcanzando la segunda posición, pero una sanción le costó el podio. Sin embargo, lo que realmente ha levantado revuelo en el equipo es el uso de una moto diferente por parte de Viñales, lo que ha generado descontento en su compañero Enea Bastianini.

La moto de Maverick Viñales, el centro de la discordia

En sus declaraciones, Bastianini no ocultó su frustración al revelar que Viñales está utilizando una moto distinta a la suya. Aunque no pudo profundizar en los detalles, el italiano explicó que no ha tenido la oportunidad de probarla. Estas palabras, recogidas por 'Motorsport', dejaron claro que la situación ha generado una brecha dentro del equipo. Mientras Viñales lucha por estar en la parte delantera, Bastianini ha tenido dificultades para encontrar el ritmo necesario, como ocurrió en Qatar, donde no pudo superar la undécima posición.

#MotoGP | 🤔 @Bestia23 dice que Maverick Viñales lleva una moto "diferente" tras la gran actuación del español en Qatar: "De momento no me permiten utilizarla". https://t.co/tfLYWspBpy — Motorsport.com España (@es_Motorsport) April 15, 2025

Descontento y esperanza para el futuro

La actuación de Bastianini en Losail fue lejos de ser la esperada. A pesar de sentirse bien físicamente, el italiano se encontró con numerosos problemas de rendimiento en su moto. La falta de aceleración y los problemas con el patinaje de la rueda trasera lo dejaron atrapado en posiciones poco competitivas. "Es una pena porque me encontraba bien y seguramente tenía ritmo para estar mucho más adelante", comentó Bastianini, quien reconoció que cometió un error al intentar adelantar a Luca Marini.

A pesar de estos contratiempos, Bastianini se mostró optimista para el futuro. "Me esperaba un salto más importante desde el viernes al domingo", señaló, refiriéndose al progreso que esperaba experimentar con su moto. A pesar de los desafíos, destacó la gran actuación de Viñales, confiando en que el potencial del equipo de KTM está presente, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.

La diferencia de rendimiento entre los dos pilotos, en especial por el supuesto uso de diferentes motos, sigue siendo un tema candente. Mientras KTM intenta solucionar esta controversia, el tiempo dirá si las disputas internas afectan o fortalecen al equipo en la lucha por el campeonato.