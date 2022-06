Quartararo y Aleix Espargaró, protagonistas en Montmeló durante MotoGP

El Gran Premio de Cataluña de motociclismo, novena cita del Mundial de MotoGP ha dejado un gran protagonista pese a no haber quedado entre los tres primeros, el español Aleix Espargaró.

Al piloto de Aprilia le fallaron los cálculos y pensó que había ganado la carrera una vuelta antes de tiempo, dejando de apretar mientras cruzaba la línea de meta en segunda posición, aunque aún quedase una vuelta más. El catalán empezó a saludar al público de Barcelona, que no daba crédito de lo que veía. Cuando Espargaró se dio cuenta volvió a la carrera, aunque ya solo pudo acabar en quinta posición, para luego salir corriendo entre lágrimas al box de su equipo.

Hubo tres grandes beneficiados del despiste de Aleix Espargaró. El primero de todos el francés Fabio Quartararo, quien consiguió su tercera victoria en Barcelona. El piloto de Yamaha es aún más líder del mundial con 147 puntos, con 22 puntos de ventaja sobre el propio Espargaró.

Jorge Martín, de Ducati, que acabó en segunda posición, y Johann Zarco, de Ducati, que se topó con un podio inesperado, fueron los otros grandes beneficiados de la torpeza del catalán de Aprilia.

La carrera no empezó nada bien para el mayor de los hermanos Espargaró, quien no pudo defender la pole ante Quartararo, quien se puso líder desde la salida y al que no hubo manera de alcanzar.

El piloto de Suzuki Joan Mir dejó una de las grandes actuaciones de la carrera, firmando una increíble remontada desde la decimoséptima posición hasta la cuarta plaza. para terminar por delante de Aleix Espargaró.

En cuanto al resto de españoles, Maverick Viñales, compañero de Aleix Espargaró en Aprilia, fue séptimo, Àlex Márquez décimo, Raúl Fernández decimoquinto y Pol Espargaró decimoséptimo.