Se desvela el secreto que hace invencible a Marc Márquez frente a la Ducati

Marc Márquez está viviendo una temporada 2025 de MotoGP simplemente espectacular. Mientras muchos pilotos luchan carrera tras carrera, él parece ir siempre un paso por delante. La diferencia de 120 puntos con el segundo clasificado, su propio hermano Álex, habla por sí sola. Para Viñales, piloto del equipo Tech3, esta superioridad tiene una explicación clara: la combinación de talento y máquina que tiene Márquez con la Honda es única.

Viñales lo deja claro: "Solo si Marc Márquez sufre alguna lesión o acumula varios errores, podría perder el título. Pero con lo que hay ahora, no veo otra opción". Y es que, según Viñales, no es fácil competir contra Márquez porque el piloto y la moto están en perfecta sintonía. Según ha informado La Sexta, esta ventaja se nota aún más frente a Ducati, que es la otra gran protagonista del campeonato.

Marc Márquez ha conseguido ganar mucha estabilidad y seguridad con la Ducati. En comparación a su último año con Honda ha reducido hasta 3 veces su media de caídas por GP que le han permitido tener una gran ventaja al parón del verano respecto a sus rivales.#MotoGP pic.twitter.com/Qp9aeLJRVL — OVT || MotoGP (@Overtake_GP) August 6, 2025

La clave está en la Honda

El piloto español resalta que la Honda de Marc Márquez tiene un plus que no se encuentra en la Ducati. Mientras que esta última es una moto potente y muy competitiva, exige un estilo muy concreto. Viñales explica que con Ducati no importa tanto la complexión o el peso del piloto, porque la moto es “fácil” de manejar a un alto nivel. Pero eso no quita que Márquez haya sido capaz de ir siempre al límite con su Honda, aprovechando cada gota de rendimiento.

Viñales añade que ahora Márquez puede pilotar más tranquilo, sin tener que forzar tanto, porque la Honda está muy equilibrada y le permite correr al 90% de su capacidad con menos riesgos. Esto lo convierte en un rival casi invencible.

A falta de diez carreras para el final de la temporada, el foco se pone en dónde será el próximo título para el ilerdense. Una posible cita es Misano, un circuito con mucho significado y donde podría igualar a leyendas como Valentino Rossi, lo que daría aún más épica a su ya histórica temporada. Esta temporada está siendo un claro ejemplo de cómo el talento de Márquez y la perfección técnica de la Honda forman una combinación casi imbatible.