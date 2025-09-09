¿Se le escapó el título a Marc Márquez? Ducati lo analiza y la verdad duele

Marc Márquez llegó a Montmeló con una misión clara: acercarse lo máximo posible a un campeonato que podría haber sellado en la 'casa' de Valentino Rossi. Solo tres puntos lo separaban de llegar a Misano con la posibilidad de igualar al 'Doctor' en títulos. La historia pintaba perfecta para un momento histórico.

Sin embargo, no fue así. Márquez terminó a solo tres puntos de esa oportunidad dorada. Un margen mínimo, pero suficiente para que la coronación en territorio de Rossi quedara en suspenso. Aun así, el piloto de Cervera no pierde la ventaja. Solo necesita sumar tres unidades durante el fin de semana. Si Alex no gana la sprint del sábado, Márquez aseguraría matemáticamente el título, dejando la gloria para Motegi, la 'casa' de Honda.

Para un piloto como Marc, la lógica puede no ser suficiente. Ganar en Misano habría tenido un sabor especial, un momento simbólico frente a la afición italiana y un guiño a la leyenda de Rossi. Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, fue consultado sobre esta situación. Evitando polémicas, dejó claro que su enfoque está en el campeonato global. "A nosotros no nos interesa cuándo seremos campeones; a mí me interesa ganar el Mundial", afirmó. Aun así, confía en que, como en Mugello, Marc brille en Misano: "Si ganamos en Misano, para nosotros sería lo máximo, ganar la carrera".

La madurez de un campeón

Más allá de la suma de puntos, Tardozzi quiso destacar la evolución de Márquez como piloto. Su carrera en Montmeló fue un ejemplo de madurez. "Marc este domingo dio otra demostración del campeón que es, porque supo conformarse. Los campeones también saben cuándo no deben ganar", explicó.

No se trata solo de velocidad o de títulos previos. Marc ha aprendido a gestionar cada carrera, a maximizar cada punto y a tomar decisiones inteligentes en pista. Tardozzi lo resume así: "Marc siempre ha sido rápido, desde 125cc hasta MotoGP, pero ahora demuestra que es un campeón también en la gestión de carrera, en coger y maximizar todos los puntos".

El mensaje es claro: Márquez sigue siendo un fenómeno. Tal vez la oportunidad de Misano se escapó, pero la lección de Montmeló deja en evidencia que un verdadero campeón no solo corre rápido, también sabe cuándo esperar, analizar y consolidar su camino hacia la gloria.