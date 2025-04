Tensión en Ducati tras elegir a su piloto favorito, Márquez y Bagnaia bajo lupa

En Ducati hay una tormenta silenciosa. Davide Tardozzi, uno de los hombres clave del equipo, ha rendido homenaje público a Marc Márquez. Sí, el mismo que no es piloto oficial del equipo, pero que ha hecho que todos miren hacia él con respeto… y algo de preocupación.

Sus palabras no dejan lugar a dudas: “Marc ha demostrado quién es el rey”. Lo dijo tras la exhibición en Catar, un circuito que, en teoría, debía ser terreno de Bagnaia. Pero no. Márquez brilló y dejó claro que ha vuelto a su mejor nivel. No solo va rápido, también corre con cabeza. A falta de pocas vueltas, hacía tiempos de 52.5 y 52.6, y eso encendió todas las alarmas.

Y ahí está el dilema: Ducati tiene a dos campeones, sí. Pero solo uno está en el centro del huracán. Márquez, con su talento y experiencia, ha puesto a todos en alerta. Incluso Tardozzi lo admite: “Tenemos al rey y al príncipe en el box”.

Bagnaia resiste… pero siente el aliento

Pecco Bagnaia es el campeón vigente. El niño mimado de Ducati. Pero ahora le toca compartir protagonismo, y eso no es fácil. El reconocimiento a Márquez es, a la vez, un impulso y una presión añadida para él.

Tardozzi lo defendió, claro: “Pecco ganará carreras este año batiendo a Marc”. Pero también reconoció que el Márquez de hoy es otro. Más maduro. Más peligroso. Más constante. Y lo peor (o lo mejor, según se mire): “Este Marc da miedo para los próximos cuatro o cinco años”.

En el fondo, el equipo lo sabe. Tienen a dos monstruos dentro del mismo corral. La tensión ya no es solo en la pista, también en el box. La pregunta es: ¿quién tomará el control? ¿El rey o el príncipe?

Ducati vive un momento dulce… pero también incómodo. Porque cuando tienes tanto talento junto, las decisiones duelen. Y parece que ya han elegido a su favorito. Solo el tiempo dirá si han acertado. Lo que está claro es que, en Ducati, la lucha por el trono apenas ha comenzado.