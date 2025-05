Últimas noticias sobre el futuro de Jorge Martín en Aprilia

Jorge Martín no está atravesando su mejor momento. El actual campeón del mundo de MotoGP sigue fuera de la competición por sus lesiones, pero eso no le ha impedido colocarse en el centro de todas las miradas. Su fichaje por Aprilia generó mucha expectación. Sin embargo, apenas unos meses después, ya quiere abandonar el equipo italiano.

Todo comenzó con una cláusula de su contrato. Martín firmó hasta 2026, pero el acuerdo contempla una salida si, después del Gran Premio de Francia, el piloto no está en los primeros puestos de la clasificación. Y así ha sido. Claro que Aprilia tiene su versión. Recuerdan que en cinco de las seis carreras disputadas, Jorge ni siquiera ha podido correr por sus lesiones.

El clima entre ambas partes es cada vez más tenso. Todo apunta a que el conflicto acabará en los tribunales. La escudería no quiere soltar tan fácilmente a quien debía ser el nuevo pilar del proyecto. Mientras tanto, la relación parece rota.

📝 Hay una cláusula en su contrato que le daría libertad absoluta.#JUGONES pic.twitter.com/0Sbgwo9FN1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2025

Movimientos hacia Honda y un futuro incierto

Carlo Pernat, uno de los nombres más respetados en el paddock, ha destapado la trastienda de esta historia. Según él, fue el entorno de Martín el que buscó contactos con Honda. “No creo que Honda llamara primero. Fue Valera, su mánager, quien propuso la charla”, dijo sin rodeos.

Incluso apuntó a que todo pudo surgir en una conversación sobre Pedro Acosta. Como este no quiere ir a Honda, el nombre de Martín habría salido como alternativa.

Pernat se ha mostrado crítico con la actitud del madrileño: “No está haciendo lo correcto. La cláusula es por si la moto no era competitiva, no por no correr”. Y fue más allá: “La lesión se la hizo entrenando por su cuenta. Aprilia no tuvo nada que ver. Y aun así, ahora tiene que aguantar esta situación”.

Aunque el futuro de Martín está en el aire, una cosa está clara: su historia con Aprilia ya no será la misma. Sea en Honda o en otra marca, su salida parece cuestión de tiempo. Y mientras tanto, los abogados preparan su entrada en escena.