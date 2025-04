Un piloto confiesa que no compartiría una cena con Jorge Martín

El Mundial de MotoGP sigue generando titulares, especialmente con el regreso de Jorge Martín en el Gran Premio de Qatar. Sin embargo, no todos los pilotos comparten la misma visión sobre su relación con el español. Marco Bezzecchi, compañero de Jorge Martín en Aprilia, ha hablado sin rodeos sobre su relación con el piloto de San Sebastián. Aunque ambos han compartido pista durante años, Bezzecchi no duda en decir que no compartiría una cena con Martín. "No somos los mejores amigos, no me iría a cenar con él, pero nos respetamos", afirmó en una reciente entrevista.

El italiano reconoció que, en el pasado, hubo momentos de tensión entre ambos, especialmente durante sus primeros años en Moto2 y Moto3. "Tuvimos problemas, nos enfadábamos, pero eso es normal entre jóvenes", recordó. Sin embargo, Bezzecchi subrayó la evolución de su relación, destacando que ahora ambos han madurado. "Nos respetamos mucho", agregó, reconociendo el talento indiscutible de su compañero. A pesar de las rencillas pasadas, la relación actual se basa en la admiración mutua.

Retos y ambición para la temporada

Con Martín de vuelta en la pista, Bezzecchi encara la temporada con optimismo, confiando en que compartir box con él esta temporada permitirá seguir mejorando su relación. Aunque no es amigo cercano de Martín, el piloto italiano expresó que la convivencia puede traer buenos resultados, incluso a nivel personal. A pesar de la falta de su compañero por lesión en la pretemporada, Bezzecchi ha demostrado madurez al afrontar la situación con responsabilidad, sabiendo que toda la presión de Aprilia recaía sobre él.

El desafío para Bezzecchi no solo es competir con su compañero, sino también liderar a la fábrica de Noale en una temporada clave. Tras su paso por Ducati, Bezzecchi está decidido a llevar a Aprilia a lo más alto, con el objetivo claro de ser un rival serio para todos los fabricantes. "Estamos mejorando y somos más competitivos cada año", afirmó con optimismo. Para él, el principal reto es superar a Ducati, que sigue siendo el rival más fuerte. Sin embargo, Bezzecchi confía en que, con trabajo y dedicación, Aprilia puede alcanzar grandes éxitos.