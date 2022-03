Valentino Rossi se la cuela a Marc Márquez: máxima tensión ¿o no?

Da igual que se haya retirado, Valentino Rossi siempre va a estar ligado a MotoGP, como no podía ser menos, ya que sigue siendo el más grande campeón moderno de la categoría reina tal y como la conocemos. Pero es bastante sorprendente que su rivalidad manifiesta y nunca oculta contra Marc Márquez, esa que acabó con el Rossi campeón imbatible, con el tiempo no le salió tan mal al italiano.

Al menos eso es lo que refieren sus ingresos tras los líos protagonizados en la campaña 2015, donde Rossi salió, en cierta forma, beneficiado. “Después de lo que pasó en 2015, cuando ocurrió el problema con Lorenzo y Márquez, las ventas se dispararon. La gente estaba viendo esto y probablemente fueron los mejores años para nosotros", le dijo a Graham Bensinger en una charla con el youtuber. Por supuesto en todo aficionado a las dos ruedas están grabados esos años de pura tensión y rivalidad, que ya son historia, pero nadie había explorado nunca la faceta económica. “No nos dimos cuenta de que el negocio del merchandising para los aficionados tenía mucho potencial”, decía.

Lo cierto es que, pese a las ganancias, Marc Márquez no solo es un adversario con el que tiene una relación fría en la actualidad, sino que fue su peor rival, el que le privó de agrandar su leyenda, el que le derrotó por completo. De hecho, una vez que el de Cervera aterrizó en la categoría reina, Valentino Rossi ya no volvió a ganar. Márquez fue campeón desde 2013 a 2019, con la salvedad del título de Jorge Lorenzo en el citado año, 2015; mientras que The Doctor solo pudo ser ya segundo de 2014 a 2016.

Tampoco ha dejado indiferente el estreno de 'MotoGP Unlimited', en Amazon Prime Video, donde Rossi, de nuevo, es noticia. Esta vez llaman la atención las declaraciones de su ex jefe de filas, Razlan Razali, el cual ya habló en Speedweek.com abiertamente acerca de que “para ser honesto, nunca debí haber escogido a Valentino Rossi”, pero donde en la citada serie narra un incidente que le marcó. “Estaba ocupado haciendo unos test de invierno en Sepang, fui a verlo para pedirle un autógrafo. Valentino Rossi pasó a mi lado ignorándome por completo… Cerré los ojos y dije: ¿Vienes a mi país y te atreves a hacerme esto? Lancé una especie de maldición sobre él”. Razali culminaba diciendo que perdió el interés por Rossi después de aquello; eso sí, tras 2005, Rossi fue dos veces más campeón, en 2008 y 2009. El italiano ha sido único para generar amigos en el paddock.