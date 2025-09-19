El Dacia Sandero es el más vendido pero esta es la verdadera revolución en España

Con 1537 unidades vendidas en lo que va de año según el portal de ofertas quecochemecompro.com, el BYD Dolphin Surf es el octavo coche eléctrico más popular en España de este 2025. Ahora, y quizá valorando que este éxito no debe ser flor de un día y deseando que ningún arancel ya existente o nuevo para las importaciones chinas que pueda llegar a imponerse lastre este hito, la marca china ha anunciado una decisión capital: fabricar el utilitario en suelo europeo.

En Hungría En Hungría

El anuncio se ha realizado en la última edición del Salón del Automóvil de Munich: el BYD Dolphin Surf será el primer coche de la marca china que se fabrique en el Viejo Continente. Las palabras de Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de la marca, no engañan y dejan claro que Europa es un mercado clave para BYD.

El coche se fabricará en Hungría, en concreto en la planta de Szeged y esta decisión no sólo servirá para esquivar aranceles presentes y futuros, pues permitirá mejorar todavía más la imagen de una marca que no sólo aporta prestaciones y precio. Ahora, BYD también contribuye a la creación de empleos de calidad en suelo europeo.

¿Cómo es el coche?

El Dolphin Surf es un utilitario de 3,99 metros de largo que alcanza una altura de 1,59 y ofrece 308 litros de maletero. El coche está disponible con motores de 88 CV y batería de 30 kWh o, para quien necesite algo más capaz, con motor de 156 CV y batería de 43 kWh. La primera versión, disponible en el acabado Active, brinda 220 km de autonomía y está disponible por 11.790 euros con ayudas públicas y descuentos. La versión más capaz, disponible en los acabados Boost y Comfort, cuesta, si se escoge el motor de 88 CV, 15.790 euros con ayudas y descuentos y, si se elige la de 156 CV, 18.790. La batería de 43 kWh brinda más de 300 km de autonomía. Al coche no le falta en nin guna de sus versiones ni el control de crucero ni las ayudas a la conducción más habituales ni, por supuesto, la pantalla táctil o las luces LED.