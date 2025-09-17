El Kia Sportage acaba de estrenar versión, pero el modelo que acabará con él ya está en casa

Kia sigue ampliando su familia de vehículos eléctricos y, tras presentar el Kia EV4 y anunciar que, en breve, lanzará el EV2, anuncia el lanzamiento del Kia EV5, un eléctrico que cuentan va a hacerle sombra incluso al todopoderoso Kia Sportage. ¿Sabrán en Kia qué significa canibalizar?

Hermano mayor

El Kia EV5 es una suerte de hermano mayor del EV3. De momento, sólo se va a vender en Alemania, donde está abierto ya el libro de pedidos y las primeras unidades se entregarán a finales de año. El coche es un SUV compacto y, por ahora, sólo estará disponible con una motorización. En concreto, se trata de un 218 CV vinculado a una batería de 81,4 kWh que brinda una autonomía máxima de 530 kilómetros.

El coche llega a los concesionarios con tres niveles de acabado: Air, Earth y GT-Line. En todos ellos, el coche cuenta con dos grandes pantallas digitales de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y el sistema de infotainment, un sinfín de ayudas a la conducción y llantas de aleación de 18 pulgadas excepto en el modelo GT-Line, que las monta de 19.

Precios

La versión de acceso del coche (Air) está disponible en Alemania sin descuentos de la marca ni ayudas públicas por 45.990 euros. La Earth, intermedia, sube hasta los 48.990 y la top de gama, la GT-Line, sale por 51.990.

El coche pasa de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 165 km/h. La marca ha anunciado ya que durante el año 2026 ampliará la gama con una versión del coche con batería de menos capacidad, en concreto de 60,3 kWh. Esta batería no se asociará a tracción total, que sí está disponible en el acabado GT-Line, en el que la autonomía del coche se reduce a 505 km. Kia, con su nuevo lanzamiento, vuelve a demostrar que se está tomando muy en serio este envite que ha iniciado para hacerse con el liderazgo en el segmento de los todocaminos eléctricos. Sus coches, todos ellos modernos, vistosos y eficaces, van camino de venderse igual de bien que el Kia EV3.