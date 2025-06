El SUV de Toyota que España necesita podría estar muy cerca

El RAV4 es uno de los todocaminos más vendidos en España en los cinco primeros meses de este año y, por eso, en la marca trabajan ya para ampliar su gama. De momento, no hay nada oficial, pero existen posibilidades ciertas de que, a medio plazo, pueda llegar a Europa una versión coupé del coche.

Visto el éxito de crossovers como el Citroën C4 o el Renault Arkana (y comprobado también que el Q3 Sportback sigue siendo un objeto de deseo), no es de extrañar que la marca japonesa valore un lanzamiento así. En Estados Unidos, la versión coupé del Toyota RAV4 ya existe y se llama Toyota Harrier.

El ejemplo del C-HR

Las buenas ventas del C-HR, más pequeño que el RAV4, demuestran que en España hay nicho para este tipo de vehículos. Por eso, en el portal canadiense Carscoops cuentan que la marca tiene ya en marcha un rediseño del Harrier, aunque explican también que no es algo oficial.

El resultado del Corolla Cross, que no ha acabado de funcionar por su precio, decide a la marca japonesa a explorar nuevas opciones para ampliar su gama de SUV’s.

Fechas

El Harrier se renovó en Estados Unidos hace unos dos años y, por eso, es de esperar que, si la marca va a darle un lavado de cara al coche, no lo haga hasta finales de 2026. Con todo, desde Carscoops dan por hecho que lo más lógico es que la nueva versión del modelo se presente en 2027.

¿Llegará a Europa? Es la gran pregunta y se repite de nuevo lo que ya sucede con el 4Runner o la versión Woodland del RAV4. Toyota por alguna razón que se nos escapa, no acaba de tener claras las posibilidades de determinados modelos en Europa. Lo cierto es que la marca japonesa comete un error: visto el éxito que en lecturas presenta cualquier pieza referida a estos modelos no disponibles en nuestro país, parece más que claro que hay mercado para ellos. En medidas, el RAV4 coupé no será muy diferente de la versión SUV, que está disponible desde unos 40.000 euros y alcanza el 4,6 de largo y el 1,85 de ancho.