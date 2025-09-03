El SUV premium japonés más barato que BMW X1 o Mercedes GLA lleva la firma de Toyota, pero no es un Toyota

¿Puede un Lexus costar menos de 35.000 euros? Sí, siempre y cuando sea un SUV pequeño y se llame LBX. ¿No lo conoces? Pues te lo explicamos un poco mejor: el Lexus LBX viene a ser algo así como el Toyota Yaris Cross de lujo. Eso dicen, como mínimo, los técnicos de producto del gigante japonés (Toyota) al que pertenece Lexus

Las características del coche

Efectivamente, el Lexus LBX es un SUV pequeño y, como tal, no pasa de los 4,2 metros de largo. Se queda, en concreto, en 4,19 y llega hasta el 1,56 de altura. Pesa 1,2 toneladas, incluye un depósito de combustible de 36 litros (es híbrido) y ofrece 332 litros de maletero si optas por la versión de tracción delantera. En el caso de que escojas la de cuatro ruedas motrices, su capacidad se reduce hasta los 284 litros.

Como siempre, con sus productos, Lexus presenta múltiples niveles de acabado: LBX, LBX+, Elegant, Elegant Black, Emotion, Elegant+ Black, Emotion+, Cool, Relax, Cool+ y Relax+. De serie, cuentas con elementos como las llantas de aleación de 18 pulgadas, los sistemas de iluminación LED, el sensor de lluvia, el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, el sistema de infotainment con pantalla táctil de 9,8 pulgadas y todas las ayudas a la conducción que no pueden faltar en un todoterreno premium.

Motores y precios

No hay mucho donde elegir: todos los acabados montan el mismo propulsor. Toyota ha elegido para su Lexus LBX un HEV de gasolina 1.5 que ofrece 136 CV y consume 4,7 litros cada 100 km. Existen también versiones con tracción total que montan el mismo propulsor, pero ofrecen menos maletero y consumen más: 5,2 litros.

La versión más sencilla (Lexus LBX) está a la venta este mes según el portal de ofertas quecochemecompro.com por 31.900 euros gracias a los descuentos que ofrece la marca. Sin duda, estamos ante una excelente opción para hacernos con un gran coche. La versión top de gama, eso sí, es mucho más cara y, así, el LBX Relax + con tracción total queda, con los máximos descuentos de la marca, en 47.000 euros.