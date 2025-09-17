Estamos seguros de que hasta las premium acabarán copiando esta idea de Dacia

Dacia renueva el sistema de tracción total que montan sus todoterrenos Duster y Bigster, dos coches que destacan como los modelos de su tipo más asequibles del mercado actual. Lo hace con un auténtico alarde técnico: conseguir que sus todoterrenos sean híbridos por partida doble mediante un eje trasero independiente que asiste mediante una exclusiva tecnología de electrificación al eje delantero.

Con el cambio, y mientras las ruedas traseras son movidas por un propulsor 1.2 turbo MHEV que gasolina que puede funcionar con GLP, de las traseras se encarga un segundo motor eléctrico de 31 CV vinculado al otro eje.

Solución simple y efectiva

Con esta nueva tecnología, que permite al segundo motor eléctrico alimentarse de una batería de polímeto de litio de 0,84 kWh, Dacia logra una notabilísima inmediatz de respuesta que permite al coche responder con solvencia plena hasta los 140 km/h.

El peso y el espacio necesarios se reducen y, con ello, el coche puede instalar sin problemas un tanque de 50 litros para la gasolina y otro para el GLP. Con ello, la autonomía del coche alcanza los 1.500 km. El uso de GLP permite reducir costes en un 30%. Dacia asegura, además que en conducción urbana el motor eléctrico será capaz de subrir las necesidades de propulsión del 60% de los trayectos.

Desempeño todoterreno

Dacia completa su ejercicio de pericia asociando al motor eléctrico trasero una transmisión de dos relaciones que brinda mayor capacidad tractora a baja velocidad y garantiza un menor consumo energético a velocidades altas. El conductor puede escoger hasta entre seis modos de conducción diferentes. Son los que siguen: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock y Hill Descent Control.

La marca rumana pone así al día sus dos referencias todoterreno en un segmento cada vez más competido y en el que todas las marcas quieren estar presentes. Su gran rival, eso sí, sigue siendo Stellantis, que pisa fuerte con su Jeep Avenger. ¿Quién conseguirá finalmente ofrecer el mejor todoterreno asequible, con permiso de las marcas chinas? Dacia, hasta ahora, parece que lleva una ventaja muy importante sobre el resto de competidores de un sector que siempre anima el mercado.