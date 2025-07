Este japonés se desmarca de Toyota y apunta a los premium alemanes de Mercedes y Audi

Mazda ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Tras años algo tímidos en la electrificación, el fabricante japonés lanza el Mazda6e, un sedán 100% eléctrico que no solo quiere mirar de tú a tú al Tesla Model 3, sino que también apunta alto: Mercedes y Audi, tenéis competencia.

Este nuevo modelo no es una adaptación eléctrica de algo ya existente. Es una apuesta firme. Diseño agresivo, calidad premium y una conducción cuidada son sus tres pilares. Y lo cierto es que impresiona. El diseño sigue el lenguaje Kodo, pero va un paso más allá. Grandes faros, parrilla cerrada y una zaga muy personal. Tiene presencia. Tiene alma.

En medidas, se acerca más a un Volkswagen ID.7 que a un Model 3. Es grande. Casi cinco metros de largo. Por dentro, da un salto tecnológico: pantalla central de 15,6 pulgadas, cuadro digital de 10,2 y un interior más limpio. Ya no hay botones físicos. Mazda se suma a la moda táctil, aunque no todos estén contentos con esa decisión.

Comportamiento, autonomía y precios: argumentos de peso

Al volante, el Mazda6e no defrauda. Pese a sus dimensiones y peso, se mueve con soltura. En carretera es cómodo, silencioso y muy estable. En tramos más revirados sorprende por su agilidad. Mazda ha trabajado bien en la puesta a punto. Su dirección es directa, la suspensión filtra bien y su respuesta es progresiva, no brusca.

Hay dos versiones. Una más potente (258 CV) y otra con más autonomía (hasta 552 km). Ambas con tracción trasera. Los precios arrancan en 43.725 euros, con equipamientos cerrados y muy completos. Nada de catálogos infinitos de extras: eliges entre Takumi o Takumi Plus, y listo.

¿Es este el sedán eléctrico que esperábamos de Mazda? Puede que sí. No rompe moldes como lo hizo Tesla, pero aporta diseño, calidad y sensaciones. Y ahora, con este modelo, Mazda no solo se distancia de Toyota y su enfoque conservador, sino que se atreve a competir con los premium alemanes en su terreno y lo hace con estilo. El Mazda6e no solo redefine lo que esperas de un eléctrico japonés, sino que también se atreve a desafiar el lujo europeo con personalidad propia.