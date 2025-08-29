La DGT podría activar esta nueva prueba para mayores de 70 años

Las estadísticas no engañan: la edad es un factor de riesgo cuando se conduce. En el Reino Unido, por ejemplo, el porcentaje de mayores de 60 años que han sufrico un accidente grave al volante durante el último año ha crecido un 47% y en el resto de Europa los datos no son mucho mejores. Por eso, y quizá aquí en España acabe pasando lo mismo, los británicos han decidido activar una medida inédita: cada tres meses, los conductores de más de 70 años deberán superar una prueba en la que se medirán sus capacidades cognitivas. ¿Piensa la DGT en algo así?

¿Qué se pretende?

Medir las capacidades exactas de los conductores de más edad es fundamental, consideran en el Reino Unido, para prevenir conductas erráticas o situaciones de riesgo provocadas por desorientaciones repentinas o cualesquiera otras circunstancias. Además, cada tres años, los conductores británicos deberán someterse a otro examen, en este caso de agudeza visual.

¿Qué ocurrirá si no superan alguna de estas pruebas? Muy sencillo: al conductor que lo logre se le revocará la licencia. Y no es para menos, porque en la mayoría de accidentes protagonizados en el Reino Unido por conductores de edad suele haber muertos o heridos graves.

Reino Unido: ejemplo

Y es que el Reino Unido es un ejemplo de concienciación en materia de seguridad vial, ya que tienen una de las tasas de alcohol en aire expirado más bajas de toda Europa (22 mm) y permiten también que se puedan iniciar procesos penales si en una prueba de saliva se detecta que un conductor circula bajo los efectos de las drogas. Estas medidas han permitido reducir entre un 20 y un 40% las muertes de conductores jóvenes en el Reino Unido. Ahora, el objetivo son los conductores de más edad. Y es muy posible que el ejemplo se siga en otros países como, por ejemplo, el nuestro. ¿Cuándo llegarán aquí esas medidas y las implantará la DGT? Todo indica que en breve, pero vista la parálisis generalizada del actual Gobierno, es muy probable que tales cambios no tengan lugar durante la legislatura en curso. Llegarán, seguro, después de las próximas Elecciones Generales con toda seguridad.