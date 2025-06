Llega a Europa pero España se queda al margen, rechazada

Para comprobar la popularidad que han alcanzado las marcas chinas de coches en nuestro país, basta con pasar por cualquier colegio de Primaria y pedir a los alumnos que escriban en un papel cuáles son, según su criterio, los diez fabricantes de coches más avanzados.

En la mayoría de los casos, aparecerán nombres como BYD, Omoda, Jaecoo y, en algún caso, hasta Dongfeng. No aparecerán (y van a tardar años en hacerlo) Firefly y Onvo, dos marcas que, como SAIC Motors –la dueña de MG- tienen su sede en Shangai y colocan cada año decenas de miles vehículos cada una en todo el mundo. Y no aparecerán porque, de momento, España no es uno de los siete nuevos países en los que Nio, su propietario, piensa comercializar sus productos. Ni los de estas dos marcas ni los de la marca que lleva el nombre del grupo, con la que vende auténticas joyas que ya nos gustaría ver por aquí.

Nio: fabricando desde 2014

Nio se fundó en 2014 y en estos poco más de diez años de vida se ha convertido en uno de los fabricantes chinos de referencia gracias, precisamente, al empuje de la marca que lleva el nombre de la empresa matriz y de las submarcas Onvo y Firefly, que ofrecen vehículos tan interesantes como el Onvo L60 – alternativa al Tesla Model 3- o el, de momento, único utilitario que comercializa Firefly y que podría competir sin problemas con el R5 o con cualquier otro utilitario eléctrico europeo. Mide, cuentan, cuatro metros de largo, 1,78 de ancho y 1,56 de alto y cuesta unos 15.000 euros. Su batería, de 42 kWh, ofrece más de 300 km de autonomía.

Nio, además, dispone de una amplia gama de coches (hasta diez modelos) que identifica con el nombre de la empresa matriz del grupo. Entre ellos caben desde berlinas como el Nio ET5, que se vende por unos 45.000 euros al cambio, dispone de baterías de hasta 150 kWh y alcanza los 1000 km de autonomía, SUV's como los Nio ES6 y ES8 o superdeportivos como el exclusivo Nio EP9.

Los planes inmediatos de la marca

Europa, por supuesto, está en los planes de futuro de Nio y, por eso, la marca está presente ya en Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suecia. A estos países se sumarán en breve Austria, Bélgica, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Luxemburgo. Será, prometen, antes de que acabe 2026.

Para llegar a España no hay fecha. ¿Por qué? Porque el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos lastra el interés por nuestro mercado. ¿Hay solución? Sí: una política decidida y seria de ayudas públicas en las que el comprador no deba superar un laberinto burocrático para conseguir un dinero que le pertenece. Nio, visto que el actual Gobierno no está por la labor, ha decidido esperar.