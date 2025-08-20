Más bonito y deportivo que el Toyota RAV4 y, por supuesto, mucho más barato

Ya están aquí y, cada vez llegan con más marcas y mejores modelos. Uno de los últimos es el Bestune T77, un SUV que lleva pocas semanas a la venta en el mercado español y que destaca por su tamaño compacto, diseño moderno, precio razonable y más que correcto equipamiento. Vamos con él, pero de entrada hay que decir ya que casi iguala a un RAV4 y cuesta poco más de la mitad.

Sus características

El Bestune T77 es un SUV mediano que mide 4,52 metros de largo, ofrece 342 litros de maletero y alcanza una altura de 1,61 metros. Con 1,84 metros de ancho, ofrece espacio suficiente para que tres adultos puedan viajar en la bancada trasera sin excesivas apreturas. El coche pesa 1,5 toneladas y dispone de un depósito con capacidad para 45 litros de combustible.

La marca no se ha querido complicar la vida con las motorizaciones y presenta su T77 con un único propulsor. Es, en concreto, un 1.5 de 160 CV que, eso sí, consume bastante como la mayoría de coches chinos de combustión. Son, en este caso, 7,1 litros cada 100 km. El cambio es del tipo DCT, automático de doble embrague. El par máximo es de 258 Nm.

Equipamiento

Tampoco se pueden escoger acabados, ya que este Bestune se presenta en una única versión denominada Premium. No le faltan los faros LED, el control de crucero adaptativo, el lector de señales, el sistema de aviso precolición, los sensores de aparcamiento traseros ni, tampoco, la cámara de visión 360. El coche incluye además climatizador automático, techo solar panorámico eléctrico, llantas de 19 pulgadas y sistema de navegación con pantalla de 12,3.

El coche está a la venta, sin promociones ni descuentos, por 24.867 euros. La marca, si financias, activa una promoción especial. El coche, con medidas y diseño similar al de un Volkswagen T-Roc, seduce casi a la primera, pero tiene una pega importante: no incluye en su motor sistema de hibridación alguno, lo que se traduce en unos consumos elevados y, también, en la imposibilidad de lucir en el parabrisas la etiqueta ECO y acceder a los beneficios que ello comporta. Bestune, se supone, solucionará en breve estos problemas, ya que su objetivo es convertirse en un fabricante de referencia.