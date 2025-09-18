Renault da marcha atrás en la que muchos consideran que fue su peor decisión: “Nunca debió hacerlo”

Hasta no hace tanto, los modelos deportivos de Renault lucían todos las siglas RS, que identificaban a la división deportiva de la marca francesa. Todo fue así hasta que Luca de Meo, en su época de director ejecutivo de operaciones de la firma del rombo, decidió finiquitar aquella división e impulsar una nueva marca, Alpine, para los coches más capaces de Renault, pero nada ha salido como se esperaba. Ahora, las siglas RS volverán a usarse.

Esprit Alpine

La manera más habitual que tenían estas siglas de aparecer era identificando el acabado más deportivo de cada modelo, que solía denominarse RS Line. Desde que De Meo impulsó el cambio, ese acabado dejó de ofrecerse y se sustituyó por otro denominada Esprit Alpine, hoy presente en la mayoría de modelos de la marca.

En realidad, el último modelo RS que comercializó la marca francesa fue el Megane RS Ultime, pero al dejar de fabricarse la versión térmica de este compacto para dar paso al Megane eléctrico, la división RS desapareció. No hubo, eso sí, ningún anuncio acerca de la irreversibilidad de la decisión. Ahora, después de que Luca de Meo haya dejado de formar parte del equipo de Renault, la marca se plantea nuevos cambios, propiciados por los malos resultados de la escudería Alpine en la Fórmula 1.

El objetivo

Con el nuevo cambio, Renault quiere distanciarse de una marca, Alpine, que no está ya revestida del ‘glamour’ que llegó a tener. La marca del rombo quiere marcar distancias y así se ha explicado en el Salón del Automóvil de Munich, donde Fabrice Cambolive, el actual director ejecutivo de operaciones de la marca, admitió que se están explorando otras opciones. ¿Cuáles son? Pues se verá, dive Cambolive, en un año. ¿Volveremos a ver un deportivo Renault con las siglas RS? ¿Será una versión del nuevo Renault Clio? Veremos, pero lo evidente es que las decisiones de Luca de Meo no han acabado de tener el efecto que se pensaba. El desempeño de Alpine en la F1, que sigue con Flavio Briatore al frente, tampoco ha ayudado en exceso. El cambio parece, por tanto, buena idea.