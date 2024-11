Alpine da el gran golpe y dice adiós a los motores Renault

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 ha dado un paso decisivo hacia su futuro al anunciar un acuerdo histórico con Mercedes. A partir de la temporada 2026, Alpine se desvinculará de los motores Renault, su proveedor actual, y comenzará a utilizar las unidades de potencia de Mercedes.

Este acuerdo, que incluye también el suministro de cajas de cambio, marcará el fin de una relación de años con Renault y un cambio fundamental en la estrategia técnica de Alpine.

La noticia de este cambio de suministrador de motores llega en un momento crucial para Alpine. Renault, que ha sido su socio técnico en los últimos años, dejará la Fórmula 1 en 2026. Con esta decisión, Alpine se enfrenta a la necesidad de encontrar un nuevo motorista, y su elección ha sido Mercedes, una de las marcas más exitosas y consolidadas en la Fórmula 1 moderna.

Este movimiento pone fin a una larga etapa de colaboración entre Alpine y Renault, que había sido fundamental para el desarrollo de la escudería francesa. Sin embargo, con la salida de Renault de la Fórmula 1, Alpine ha tenido que tomar una decisión estratégica para asegurar su competitividad a largo plazo.

El nuevo acuerdo de Alpine con Mercedes es multianual, lo que asegura una relación a largo plazo que se extenderá hasta al menos 2030. A partir de 2026, Mercedes proporcionará las unidades de potencia al equipo galo, reemplazando así a Renault como proveedor exclusivo de motores. Además, el acuerdo también incluye las cajas de cambio, lo que representa un cambio completo en la arquitectura técnica de Alpine.

Esta alianza no solo se centra en el suministro de motores y cajas de cambio, sino también en la transferencia de tecnología. Mercedes, con su vasta experiencia en la Fórmula 1, será un aliado clave para Alpine en su búsqueda por mejorar su rendimiento en la pista.

