Le cambian el logo al Renault Symbioz y lo venden por 10.000 euros menos que el Toyota Corolla Cross

Desde hace décadas,Renault, Mitsubishi y Nissan mantienen un acuerdo que permite, por ejemplo, que Mitsubishi disponga en su gama de dos coches (el Colt y el ASX) que son calcos nipones del Clio y el Captur de Renault. El convenio, ahora, incorpora a otro exponente: el Mitsubishi Grandis, que se fabrica en España y es una versión japonesa del Renault Symbioz. Entre sus ventajas figura tener el mismo tamaño que el Corolla Cross y costar exactamente 10.000 euros menos.

Las características

Por muy Mitsubishi que sea, al Grandis le pasa lo mismo que a las versiones japonesas del Clio y el Captur: los cambios se limitan casi únicamente al logotipo que el coche lleva en la parilla, en la trasera y en otros puntos del interior. Aunque el coche rescate el nombre de un monovolumen que Mitsubishi fabricó hasta 2011, no tiene nada que ver ya que, en sí, es un SUV mediano de 4,41 metros de largo y 1,58 de alto con maletero de 460 litros. El Symbioz es casi idéntico, aunque es 0,5 cm más bajo

En el habitáculo encontramos, como en el SUV de Renault, una pantalla táctil de 10,4 pulgadas vertical para el infotainment y un cuadro de instrumentos digital que, dependiendo del acabado que se escoja, puede ser de siete o diez pulgadas.

Propulsores y precios

El coche, igual que su hermano Renault Symbioz, se fabricará a partir de este segundo semestre en Valladolid, planta del grupo Renault en la que se ensamblan también el Renault Captur y el Mitsubishi ASX. Bajo el capó, monta sólo propulsores HEV y MHEV. La versión más sencilla, que ya está a la venta, equipa un MHEV 1.3 de gasolina con 140 CV y cambio manual o automático de siete relaciones DCT. Por encima, encontraremos pronto un HEV de 160 CV también automática. El coche se sirve en dos acabados: Motion, Kaiteki y, de los dos, el segundo está disponible con cambio DCT. En el portal de ofertas quecochemecompro.com, la versión de acceso sale, con descuentos, por 23.600 euros y la top de gama, por 27.000.