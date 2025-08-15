Sentenciado, el Toyota Yaris lo tiene muy difícil con este híbrido chino

El Toyota Yaris híbrido es el coche de su tipo que menos consume de entre los hoy disponibles en el mercado. Su motor HEV de gasolina garantiza consumos de 3,9 litros en las versiones más sencillas y ligeras y su precio (21.000 euros para el 1.5 Business Plus de 116 CV, el acabado de acceso) lo convierte en una opción muy atractiva; pero, aunque sin igualar los consumos del utilitario de Toyota, MG ofrece en su catálogo un vehículo casi igual de interesante y más barato. Hablamos, en concreto, del MG 3.

¿Cómo es el coche?

El MG 3 mide 4,11 metros de largo, alcanza el 1,5 de alto y ofrece un maletero de 293 litros. Comparado con el Yaris, es ligeramente más grande, porque el utilitario de Toyota se queda en 3,94 de largo y 1,5 de alto, ofreciendo 286 litros de maletero.

En cuanto a motores, el MG 3 ofrece sólo una opción: un 195 CV 1.5 HEV de gasolina que consume 4,4 litros, casi lo mismo que los 4,3 que exigen las versiones más equipada del Yaris., que montan un 130 CV HEV de gasolina. En todo caso, el MG 3 ofrece más potencia.

Precios y acabados

SAIC Motors ofrece para su MG 3 híbrido sólo tres acabados: Standard, Comfort y Luxury. Ya en el más sencillo, el Standard, el coche llega muy equipado y ofrece el sistema exclusivo de ayuda a la conducción MG Pilot complementado con cámara de visión trasera con guías dinámicas. Tampoco falta la doble pantalla digital (de 7 pulgadas para el cuadro de mandos y de 10,25 para el sistema de infoentretenimiento) ni la conexión con Android Auto o Apple Car Play. En cuanto a precios, el MG 3 es mucho más asequible que el Yaris, cuya versión más económica sale por 21.000 euros descuentos incluidos y según el portal de ofertas quecochemecompro.com.

El MG 3 híbrido sale, al tiempo, por 16.990 si optas por la versión de acceso. En el caso de que elijas la más completa (Luxury) el precio queda en 20.000 euros. SAIC Motors ofrece también una versión térmica de su coche que monta un 116 CV 1.5 de gasolina y está disponible desde 13.990 euros con el máximo descuento de la marca.