Skoda lo renueva y pasa de estar obsoleto a ser la compra inteligente del verano

2026 está a la vuelta de la esquina y Skoda quiere empezar el segundo cuarto de siglo de esta centuria con su compacto estrella, el Skoda Scala, renovado. No se trata de un cambio profundo, sino de una actualización de mitad de ciclo de ventas y comporta la desaparición de los acabados Essence, Design y Sport y la incoporación de otro nuevo, denominado Plus.

La gama del Scala quedará así configurada por tres niveles de acabado: el básico Selection, el intermedio Plus y el exclusivo Monte Carlo. Habrá también cuatro motorizaciones, pero sólo las más capaces estarán disponibles en los tres niveles de acabado.

Precios y motores

El Skoda Scala en su versión de acceso (Selection) estará disponible sólo con la más sencilla de las motorizaciones que la marca del Grupo Volkswagen ofrece para este coche. Se trata en concreto de un 1.0 TSI de 95 CV con cambio manual de cinco velocidades. El precio del coche, sin descuentos, alcanza los 27.041 euros.

Ya por encima, encontramos un 115 CV TSI 1.0 disponible con acabado Selection o Plus. Si eliges el primero de los dos acabados, el precio sube hasta los 28.041 euros y, si optas por el Plus, tendrás que pagar 29.041. La gama de motores se completa con el 1.0 TSI de 115 CV con cambio automático DSG de 7 velocidades o un 1.5 TSI de 150 CV e idéntica transmisión. En cuanto a consumos, ninguno de los motores pasa la barrera de los 5,6 litros. No existen ni opciones diesel ni opciones electrificadas y la marca está aplicando al coche, según el portal de ofertas quecochemecompro.com, descuentos de en torno a los 8.000 euros sobre el precio base, que alcanza los 34.000 para la versión top de gama, el Monte Carlo 1.5 automático de 150 CV.

Dimensiones

El Skoda Scala es un compacto de 4,35 metros de largo con 467 litros de maletero que alcanza el 1,47 de altura y ofrece una anchura de 1,79 metros, suficiente para que dos adultos viajen muy cómodos atrás y tres puedan hacerlo sin apreturas inaceptables.

De serie, cualquiera de los tres acabados que Skoda brinda para el coche incluyen aire acondicionado, elevalunas eléctricos en las cuatro puertas, llantas de aleación, espejos térmicos, USB, sistema de sonido con pantalla táctil y volante en piel. El Scala se monta sobre la plataforma MQB A0, la misma del Ibiza, el Arona y el Skoda Kamiq o el Volkswagen T-Cross. El coche se fabrica en la planta de Mladá Boleslav, en la República Checa.