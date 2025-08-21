Tesla hace una apuesta arriesgada que no te esperabas

El Tesla Model Y es el eléctrico de referencia y, por eso, hace menos de un año ha sido objeto de una completa renovación con la que el fabricante norteamericano pretendía colocar a su coche en una mejor posición para lidiar con los cada vez más capaces vehículos que llegan desde China.

Coches como los Xpeng o, también, los Omoda juegan fuerte y presentan competencia más que seria para la marca de Elon Musk. ¿Qué van a hacer los norteamericanos? Un nuevo lavado de cara para el coche se descarta, pero queda otra opción: presentar variantes nuevas. Una nueva variante que se presentará en breve en China y es un Tesla Model Y más largo.

Fotos espía

En China, además del Tesla Model Y convencional se va a empezar a comercializar otro que alcanza casi los cinco metros de largo (4,976) y supera, en consecuencia, en casi veinte centímetros los 4,79 de la versión europea. El ancho, eso sí, es el mismo y se queda en 1,92. La altura varía ligeramente y alcanza el 1,66, cuatro centímetros más que el 1,62 del vehículo que se puede comprar en el Viejo Continente. La batalla es también distinta y pasa de los tres metros en lugar de quedarse en los 2,89 de su hermano europeo.

De momento, y sin confirmación oficial, a lo único que nos podem,os agarrar es a unas fotos espía realizadas en Alemania, muy cerca del circuito de Nürburgring. El coche, adelantan ya fuentes cercanas a la empresa, acomodará una tercera fila de asientos, con lo que se recupera aquella desaparecida versión de siete plazas que convenció a pocos, porque la fila adicional habilitada era muy poco espaciosa.

¿Llegará a Europa?

Que en China se venderá la nueva versión del Tesla Model Y es ya un hecho, pero no se sabe si llegará a Europa. De momento, sí que se han facilitado datos sobre la batería, que correrá a cargo de LG y dispondrá de una capacidad de 82 kWh. Con ella, se alimentarán dos motores, uno en cada eje. La autonomía será muy amplia: 751 km con una sola carga y, eso sí, según los parámetros chinos. Allí, en el gigante asiático, estará a la venta antes de acabar el año. A Europa, si llega, llegará en 2026.