De la Fuente, sorpresón con España en la Nations League: bomba del Real Madrid por Alejandro Balde

La entrada absolutamente desproporcionada de Amath Ndiaye sobre Alejandro Balde en el Barça-Mallorca, un partido intrascendente, ha dejado al joven y portentoso carrilero zurdo del Barça fuera de la próxima lista de Luis de la Fuente, que no será una cualquiera, sino para una Final Four de la Nations League donde España podría conquistar otro título internacional once años después de la Eurocopa de 2012. Y en su lugar, en el del jugador culé, habrá bomba… del Real Madrid.

Dicen quienes lo han vivido sobre el césped que en el Real Madrid y en el Barcelona todo va muy deprisa y esto puede estar ya afectando al que se posiciona como sustituto número uno de Balde para el lateral izquierdo que compartirá, muy probablemente, con José Luis Gayá, y ese no es otro que el flamante nuevo fichaje del Real Madrid, Fran García, uno de los jugadores con mayor progresión de LaLiga en esta campaña.

Ya lo dijo Carlo Ancelotti, García será una de las realidades blancas en la 23/24 y a fe que con los problemas que han tenido en la casa blanca con esa demarcación el jugador todavía del Rayo Vallecano puede ser un gran recurso en Chamartín, lo que lógicamente disparará sus opciones de vestir el rojo de España.

Cuatro posibilidades más

No tiene pocas opciones Luis de la Fuente para el lateral izquierdo una vez que se ha sabido que Balde estará entre 6 y 8 semanas de baja tras la citada patada y todas ellas podrían a última hora quitarle el sueño al jugador del Rayo, aunque es poco probable. Así, en el mismo Barça encontraríamos a Marcos Alonso, que ha tenido una temporada irregular y gris en el Barça, aunque sus posibilidades son bajas.

También destacan Alejandro Grimaldo, del Benfica, y Álex Moreno, del Aston Villa, los dos con opciones de ser los elegidos por el lateral del Barcelona tras dos grandes campañas. También podría entrar un Marc Cucurella que pese a ser de todos los elegibles el que posee una tasación más alta, su temporada en el Chelsea, en la línea del conjunto londinense, ha sido muy decepcionante, quizá más ante los 65,3 millones de euros que le costó al equipo de Stamford Bridge.

Pero de todos ello García es el más joven y ha hecho una fantástica temporada en LaLiga siendo especialmente regular, de modo que parece el elegido por De la Fuente, que dará su lista este viernes.