Anthony Davis pone a LeBron en un escenario de terror: 2 ex de los Lakers van a hundirlos

Con Los Angeles Lakers de Anthony Davis y LeBron James, muy reforzados con jugadores como D’Angelo Russell, nada es seguro y quizá ese sea su mayor fracaso: tienen equipo para algo más y sin embargo se encomiendan a un vaivén de altibajos que los puede dejar sin Playoff. Las tres victorias consecutivas de las que venían chocaron esta madrugada con una dura derrota ante New York Knicks que vuelve a comprometerlos; básicamente porque tienen un horizonte cercano complicado, diríamos, este sí, muy peligroso.

Muy ajustado

De ahora en adelante los partidos que resten de regular season van a ser a vida o muerte para los angelinos y, como para ellos, también para Portland Trail Blazers, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks y Minnesota Timberwolves; muy mal lo tiene que hacer Golden State Warriors para quedarse sin las rondas finales. Lo curioso es que dos ex Lakers pueden enviar a La Ceja y The King al limbo que precede al abismo en las próximas jornadas.

Dos rostros conocidos

Uno ya lo hizo anoche, Julius Randle, que se cargó de razones, 33 concretamente, para dudar de Lakers. El jugador de los neoyorkinos fue un martillo pilón que solo Russell supo contestar, aunque no lo suficiente para sobrevivir (108-112). Pero es que los próximos partidos llevan a Lakers a jugarse con Brandon Ingram, otro ex Laker, y sus Pelicans uno de esos momentos a vida o muerte (miércoles, 1.00, hora española). Con cuádruple empate entre estos dos equipos y Utah y Thunder (33V 35D), cada choque será crucial, mucho más, como es el caso, si es ante un rival directo. Tras los de Luisiana, los de Darvin Ham juegan ante el siempre fácil Houston Rockets, pero después ante Luka Doncic y los Mavs, solo una victoria por delante de los californianos.

Sin KD y con Curry a punto

La recuperación de Stephen Curry y la victoria de los de La Bahía ante Bucks lleva a Warriors a lucir anillo ante un aspirante en toda regla, Phoenix Suns (esta madrugada, 3.00, hora española), que tendrá todavía 3 semanas KO a Kevin Durant. Quien gane de los dos deja prácticamente sacado su billete a Playoff, especialmente los de Arizona (37V 30D), que incluso, ganando podrían soñar con alcanzar a Grizzlies (40V 26D). Por su parte, Warriors (35V 33D) si se lleva el triunfo daría un paso de gigante con respecto al largo vagón que viene por detrás de ellos en la Conferencia Oeste.