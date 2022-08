Brutal confesión tras la decisión de Durant: Ayton y Phoenix en el ajo

Varios días después de que se pusiera fin al culebrón del verano en la NBA con la renovación de Durant con los Nets, las reacciones no se han hecho esperar, y uno de los que tomó parte en esta historia, Phoenix Suns, es protagonista a través de la figura de su entrenador, Monty Williams. El conjunto de Arizona sonó como posible destino del magnífico alero durante el mercado de fichajes, lo que quizá le hubiera supuesto algunos problemas para mantener a una de sus estrellas, Ayton. Rumores que causaron sensación en una franquicia que no nunca entró al trapo de la prensa, hasta ahora que ya se ha solucionado todo.

Así, dio su versión sobre cómo se vivió todo en el entorno de los Suns, su entrenador, Monty Williams en una entrevista con ‘SiriusXM NBA Radio’: “En primer lugar, la gente no entiende lo difícil que es realizar operaciones. Cuando escuché por primera vez sobre el asunto de Kevin Durant, me quedé asombrado simplemente por el hecho de, ya sabes, nos sentimos bendecidos porque haya muchachos que quieren venir. Al mismo tiempo dices… ‘¿a expensas de qué?’ Ese fue mi pensamiento. Me gusta nuestro equipo. Me encantan nuestros muchachos”, inició el técnico.

Tras ello, Williams prosiguió aludiendo a la madurez y responsabilidad de sus jugadores de no dejarse influir por las especulaciones que emanan de la prensa: «Nunca hablé con ninguno de nuestros muchachos sobre eso. No iba a tener conversaciones innecesarias. Creo que nuestros muchachos son lo suficientemente maduros para entender esa parte de nuestro negocio. No quería tener conversaciones sobre cosas que no necesitaban mencionarse. En parte esta forma de verlo se debe a que he estado en el negocio por mucho tiempo. Simplemente es difícil cerrar traspasos”, concluye.

Un rumor que de haberse hecho realidad, sin duda hubiese supuesto un bombazo para los Phoenix Suns. El equipo se encuentra en buen momento y tras la decisión de renovar de Durant con los Nets, todo seguirá como estaba, con DeAndré Ayton formando parte de nuevo de una de las mejores franquicias de la conferencia oeste actual que seguirá peleando por hacerse con el anillo.