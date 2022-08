Charles Barkley arremete contra Kevin Durant: "es un miserable"

Tras varias semanas de rumores sobre el posible nuevo destino de Kevin Durant, al final la estrella de los Nets ha dado marcha atrás y ha confirmado estos últimos días que continuará un año más al frente de la franquicia neoyorquina. Los de Brooklyn podrán seguir contando así con uno de los mejores jugadores de la NBA y volverán a ser candidatos al anillo una temporada más, ahora solo falta por ver qué sucederá con Kyrie Irving, el cual sigue en negociaciones con Los Ángeles Lakers para un posible trueque a cambio de Anthony Davis o Russell Westrbrook.

Sea como fuere, después de estar semanas sonando para los Phenix Suns, Boston Celtics, Philadephia 76ers, Atlanta Haws y otros muchos equipos, Kevin Durant se queda en Brooklyn, parece que será el único que se mantenga del ‘Big Three’ formado por Irving, Harden y él, pero no a todos les ha parecido bien que ‘Durántula’ siga un año más en el Barclays Center, hay voces muy autorizadas que consideran el jugador “un miserable” y que no tiene liderazgo, ni compromiso.

Esta voz en concreto es la del exjugador de la NBA, Charles Barkley, el cual ha concedido una entrevista a la emisora de radio ‘Arizona Sports 98.7 FM’ y no dudó en ningún momento de cargar contra la estrella de los Brooklyn Nets:” Se enfada cuando le decimos que se aprovechó de los Warriors para ganar sus primeros anillos de campeón de la NBA (2017 y 2018), pero si miras hacia atrás y analizas su carrera, como el mejor jugador y líder, ha sido un fracaso abyecto. Quiero decir que cada vez que ha ido como el tipo que tiene que ser el líder y el mejor jugador, no ha tenido éxito”, comentaba Barkley.

Charles Barkley ha calificado a Durant como un “fracaso”, pero la cosa no ha quedado ahí, además de hacer mención al poco éxito como líder, también ha arremetido contra su persona:” Simplemente me parece una persona miserable. A Kevin Durant lo llamo ‘Mr. Miserable', nunca será feliz. Todos dándole todo en bandeja de plata. Durant era el hombre en la ciudad de Oklahoma, lo amaban, era dueño de todo el Estado, luego los despidió y se fue a los Warriors, ganó campeonatos consecutivos y todavía no está feliz. Luego va a Brooklyn, le dan todo lo que quiere y sigue siendo miserable”, finalizaba. Un duro ataque contra la estrella de los Brooklyn Nets. ¿Le afectará a su rendimiento esta temporada? Veremos.