Calamitoso: el hijo de LeBron James lejos de ser una estrella de NBA; un MVP lo destroza

El comienzo de la pretemporada de Bronny James está causando revuelo en la NBA, pero no precisamente por su brillantez, sino todo lo contrario. Su debut con los Lakers en la Liga de Verano de Las Vegas ha sido, en general, desastroso.

En sus primeros cuatro juegos (mejoró en el quinto), registró 7 de 31 tiros de campo (22,5%) y no encestó ninguno de sus 15 intentos de triples. Las críticas no se hicieron esperar.En sus primeros tres juegos, Bronny ha tenido un 6 de 26 en tiros de campo.



El inicio irregular de Bronny James es notable: anotó 4 puntos en su primer juego con un 2 de 9 en tiros de campo. En el segundo juego, sumó 3 puntos con un 1 de 3 en tiros, y en el tercero logró 8 puntos con un 3 de 14 en tiros de campo. Después de estos primeros tres partidos, Bronny James acumuló un total de 15 puntos con un 6 de 26 en tiros de campo, incluyendo un solo triple convertido.



Es importante destacar que en la victoria del miércoles contra los Hawks, el primer triunfo de los Lakers en la Liga de Verano, fue la mejor actuación de Bronny hasta la fecha. El ex jugador de USC Trojan acertó 5 de 11 tiros de campo, anotando 12 puntos con un 2 de 5 en tiros triples. Sin embargo, queda claro que el joven James aún tiene trabajo por hacer si quiere asegurarse un papel clave en la plantilla de los Lakers.

El 'Rey' James está centrado con el equipo de EE.UU. que se prepara para los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el viernes 26 de julio, pero aún así ha encontrado tiempo para ver a su hijo dar sus primeros pasos con el equipo. Bronny compartió que su padre le ha aconsejado sobre cómo enfrentar los compromisos de los Lakers en la pretemporada: "Mantén la agresividad'. Aunque no estés acertando tus tiros, sigue siendo agresivo", fueron las palabras de LeBron para su hijo.



“[He’s telling me] stay aggressive. Even though my shot hasn't been falling, just to stay aggressive.”



Bronny James on what LeBron has told him while watching his games from afar.



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/kXGKREvxQa