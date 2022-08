Los Nets piden a los Lakers a su estrella por Irving, no a Westbrook

Esta semana ha tenido lugar en el mercado de la NBA un nuevo capítulo de la historia entre Kyrie Irving y Los Brooklyn Nets. El base ha pedido el traspaso, no quiere seguir el año que viene en el Barclays Center, pero la franquicia neoyorquina no quiere traspasarlo a cualquier precio. Desde los inicios del mercado de traspasos, el exjugador de los Cleveland Cavaliers ha estado relacionado con Los Ángeles Lakers y un posible trueque con ellos, y la solución para que acabará siendo esa, pero no en la forma que ellos se esperaban.

La intención de Los Ángeles Lakers era un trueque con Los Brooklyn Nets que trajese al Crypto.com a Kyrie Irving y llevase al Barclays Arena a Russell Westbrook. El base no ha cumplido con las expectativas que había generado y el ‘Big Three’ que se previa imparable la temporada 2021/2022 formado por él, Anthony Davis y LeBron James no ha conseguido ni siquiera clasificarse para los Play-In, por lo que la franquicia angelina busca desesperadamente darle salida, por sus bajos resultados y por su alta ficha.

La intención de Los Lakers, como se ha señalado, era hacer un intercambio Irving-Westbrook, pero los Brooklyn Nets no han aceptado esta propuesta, quieren hacer un trueque con ellos porque su base quiere jugar con LeBron James, pero lo que no quieren es a Westbrook en sus filas, por eso, y tal y como informa ESPN, los Brooklyn Nets aceptarían hacer un trueque con ellos pero involucrando a otra de sus estrellas, Anthony Davis.

Según informa ESPN, la propuesta ya ha sido trasladada a Los Ángeles Lakers, pero aún no ha obtenido respuesta. Mientras, Los Brooklyn Nets también andan lidiando la batalla de Kevin Durant, el cual sigue sonando cada día para un equipo, pero cada vez son menos los candidatos serios que quedan. Los Boston Celtics son a día de hoy uno de los equipos mejor colocados para llevarse al ala-pivot, pero Atlanta Hawks y Phoenix Suns también andan detrás de él. Veremos donde acaba ‘Durantula’, cuyo traspaso desencadenaría un efecto dominó que podría afectar incluso a los mismísimos Golde State Warrriors.