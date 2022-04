Comienza la purga de los Lakers: primera víctima y Anthony Davis duda

19 de octubre de 2021, la NBA levanta el telón de lo que será su temporada número 75 y como todos los años, todo el entorno que rodea a la competición (jugadores, periodistas y aficionados) hacen sus apuestas: Quién será el MVP, quién será el mejor rookie, el peor jugador, líderes de Conferencia y quienes son candidatos al título, entre otras muchas apuestas.

En la última opción, en la mayoría de las quinielas, por no decir que, en todas, aparecían los Ángeles Lakers. Un equipo formado por LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis, a priori, es candidato a todo. Pero como ocurre siempre, la temporada trae consigo varias sorpresas, muchas de ellas estropean las apuestas iniciales, y una de ellas ha sido el fracaso de los angelinos.

Pese a las cifras de récord alcazadas por LeBron James convirtiéndose en el segundo máximo anotador de la historia de la NBA, los Lakers se quedaronn fuera de los PlayOffs, pero también y fuera de los Play-In. Por ello, el equipo de Los Ángeles necesita remodelar su vestuario, y ya se ha cobrado su primera víctima, Trevor Aryza. El pivot de 36 años no seguirá en el Crypto.com Arena el próximo curso, y podría no ser el único, ya que desde Estados Unidos se apunta a un posible traspaso este verano de uno de los pesos pesados del equipo, Anthony Davis.

El ala-pivot de 29 años y 2.08 m de altura se ha perdido la mitad de la temporada por problemas físicos. En los 40 partidos que ha podido disputar, ‘La Ceja’ tiene un promedio de 23.2 puntos y 9.9 rebotes por partido, por eso ‘AD’ se muestra tranquilo y no teme por lo que pueda pasar en el futuro:” No puedo controlar esas cosas… Eso es algo de arriba, cosa de Klutch y Rich Paul, y de mi agencia. No creo que los Lakers estén planeando hacer nada conmigo. Mi trabajo es salir y jugar al baloncesto. Obviamente, me encanta Los Ángeles. Si un traspaso es algo que están considerando, entonces tendremos una conversación al respecto. No sé de qué están hablando”, señala Anthony Davis en los micrófonos de ESPN.