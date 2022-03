Nuevo récord de LeBron James: un paso más y será mito de la NBA

Los Ángeles Lakers volvieron a perder ante los Washington Wizards 127-119, pero la derrota quedó en un segundo plano debido a los 38 puntos que consiguió LeBron James y que le convierten en el segundo máximo anotador de la historia de la NBA en una temporada regular. El título al mejor anotador de la historia de la Liga contabiliza solo los puntos logrados durante la liga regular, excluyendo por tantto los Playoffs debido a que no participan todos los jugadores del campeonato.

Con esos 38 puntos, LeBron James supera a la mítica estrella de los Utah Jazz Karl Malone y sus 36.928 puntos, vaya locura, pero el alero de los Lakers no tiene techo y el pasado domingo consiguió aumentar su marca hasta los 36.947 puntos, solamente le qeudan 54 puntos para ser el segundo humano en toda la historia en pasar de los 37.000 puntos. Ese primer y único hombre no es otro que el inigualable pivot de los Lakers Kareem Abdul-Jabbar.

Siempre ha existido el eterno debate de si LeBron James es o no es el mejor baloncestista de la historia, cada vez que alguien afirma que lo es, se le echa en cara que no es el máximo anotador de la NBA, y que por lo tanto no lo es. Todavía no lo es, pero cada vez le queda menos para alcanzar los 38.887 puntos de Kareem Abdul-Jabbar. No hace mucho LeBron James conseguía un récord que ningún otro jugador del torneo había logrado antes. el alero de los Lakers se convertía en el primer hombre que más de 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias.

Las felicitaciones de sus compañeros no tardaron en llegar:" Me sigue sorprendiendo cada día a pesar del nivel al que juega siempre. De pequeño siempre me decía:'Nadie va a coger nunca a Karl Malone", comentaba Carmelo Anthony. Vaya si lo ha conseguido. LeBron James salió al paso hace tiempo acerca de las críticas de algunos aficionados al deporte que aseguran que nunca será el mejor si no supera a Kareem:" No me obsesionaré con ello, no me permitiré estar pensando en ellos. Este tipo de logros se consiguen de forma orgánica, con el tiempo, con el trabajo. Siempre he jugado al baloncesto bajo esas premisas. Tratar de ganar cada partido, jugar de la manera correcto y jugar para tus compañeros". Día histórico para este deporte, si supera a Kareem se convertirá en un mito de la NBA