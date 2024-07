Con Kawhi Leonard hasta el final: los Clippers sacaron cara por su estrella y desafiaron al Team USA

Solo son días los que deparan al cuadro estadounidense de básquet de los Juegos Olímpicos París 2024. Bajo el mando de Steve Kerr, el llamado a ser favorito para colgarse el oro en esta nueva edición de los Olímpicos no es un secreto la partida de Kawhi Leonard del conjunto americano, luego de que se confirmara que no estaba en óptimas condiciones para encarar los partidos que viene desempeñando USA a modo de amistoso.

Los Ángeles Clippers, a través de su presidente de operaciones, no se guardó nada y enseguida respaldó a Kawhi Leonard por su abrupta separación de Estados Unidos. Cabe precisar que el campeón con Toronto Raptors no tuvo un año regular, esto luego de presentar lesiones que le impidieron destacarse tanto en playoffs como en la temporada regular. La situación se tornó incómoda y hasta la fecha se sigue hablando sobre lo que sucedió con el ex San Antonio Spurs.

Decisión radical

El Team USA tomó la determinación de dejar a un lado a Kawhi Leonard como bien lo había adelantado el insider Shams Charania para The Athletic. "USA Basketball y los Clippers determinaron que lo mejor para Leonard es pasar el resto del verano preparándose para la próxima temporada en lugar de participar en los Juegos Olímpicos en París", expresó el comunicado del equipo americano tras las especulaciones sobre el estado del alero.

Respaldo a Kawhi

En las últimas horas, el presidente de operaciones de Los Ángeles Clippers, Lawrence Frank, salió a aclarar la situación con un contundente mensaje respecto al caso Kawhi. ‘’Fue una decisión del USA Basketball y, francamente, quedé muy decepcionado con tal decisión. Kawhi quería jugar. Queríamos que jugara. Estuve allí en los dos primeros entrenamientos y se le veía muy bien. Participó plenamente en todo lo que hicieron. No estuve allí el tercer día, que es cuando se alcanzó esa conclusión, cuando decidieron tomar una dirección diferente. Les expresé que realmente me hubiese gustado que le hubieran dado más tiempo a Kawhi’’, indicó.

De Leonard a White

El plan ‘B’ del Team USA llegó rápidamente por intermedio del llamado a Derrick White, reciente campeón con los Boston Celtics y considerado uno de los mejores jugadores de la temporada regular y playoffs. El también ex San Antonio se incorporó bajo la supervisión de Kerr para así completar los amistosos pendientes y finalmente, disputar los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en París.