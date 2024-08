Curry le da el ‘OK’ a Warriors; adiós a la chance de ir a Los Ángeles Lakers ¿qué dijo LeBron?

Stephen Curry, la estrella estelar de la NBA y los Golden State Warriors, extendió su contrato por un año más, hasta 2027, a cambio de 62 millones de dólares. Así las cosas, el triplero descarta cualquier posibilidad de volver a ser compañero de equipo de LeBron James, tal como ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La noticia la confirmó el periodista especializado de la cadena ESPN Adrian Wojnarowski. Tras esta extensión del vínculo, Curry se convierte en el tercer jugador que supera los 500 millones de dólares en ganancias, por detrás de King James y Kevin Durant.

Esta temporada que viene el all-star cobrará unos 55.8 millones y la siguiente, un total de 59.6 millones de dólares más.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC