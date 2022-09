Curry lo confiesa y su futuro en los Warriors peligra: la NBA alucina

Tras un verano sin muchos sobresaltos en los Golden State Warriors, recientes campeones de la NBA, unas declaraciones de su base estrella, Stephen Curry, han hecho saltar de su asiento a más de un aficionado por la contundencia de las mismas. Y es que nadie se imagina un futuro sin el ‘30’ lejos de la franquicia que le ha hecho ser quien es hoy día, pero tras lo acontecido empiezan a creer que hay algo en la mente de su gran ídolo. Así pues, Klay Thompson y Draymond Green, ven como su compañero en el ‘big three’ del equipo podría terminar tarde o temprano desvinculándose para continuar su carrera en un rival de la liga.

Todo esto se ha desprendido a raíz de la visita de Curry hace unos días a la ciudad de Charlotte, donde jugó en la escuela universitaria y donde se le hizo entrega de las llaves de la ciudad como muestra de gratitud a aquellos maravillosos años. Así lo corrobora, el periodista de ‘TalkBasket’, Andrei de Guzmán que fue testigo de las palabras del base de los Warriors en dicho evento primero sobre el futuro en su propio equipo: "quiero terminar mi carrera en Golden State por lo mucho que significa, las experiencias, los compañeros de equipo y el viaje en el que hemos estado", comenzó.

Pero luego fue cuando dejó caer sus intenciones de por qué no jugar algún día en la ciudad de Charlotte: "Todos me preguntan, ¿Quieres jugar un año para los Hornets y volver? … No estoy dando ninguna noticia en este momento, no estoy haciendo ninguna promesa. Todo lo que diría es que si hubiera un equipo en el que quisiera jugar que no se llamara Warriors, sería ese", dijo Curry dejándose querer por el equipo que le abrió las puertas de su ciudad y le trasladó su cariño.

Una confesión que en caso de producirse sería todo un bombazo en la NBA, donde este verano se ha rumoreado y mucho sobre el futuro de Durant y ahora saltan a escena los pensamientos que sobrevuelan la mente del gran maestro Stepehen Curry.