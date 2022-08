Llega y 'destroza' la NBA: le quita el sitio a Tatum y reta a Curry

Aún quedan varias semanas para que la nueva temporada de la NBA arranque oficialmente y por el momento el mercado de fichajes es lo que está copando la primera plana y la atención de la mayoría de aficionados. El futuro de Kevin Durant, de Westbrook… hay muchas incógnitas abiertas pero hay algunos jugadores que tienen muy claro cómo va a ser su año y que, de hecho, ya se están marcando retos personales y muy ambiciosos por cierto. Ese es el caso de Anthony Edwards, el escolta de los Minnesota Timberwolves, que se ve entre los mejores todo el año en la competición.

El norteamericano tiene un gen ganador y en su tercera temporada en el equipo de Minnesota se ve con las fuerzas suficientes como para coger un rol importante dentro de la plantilla y cargarse a sus espaldas gran parte del éxito deportivo que tienen que alcanzar esta escuadra. Nada le asusta y confía tanto en sus cualidades individuales que se ve ya no solo siendo llamado para jugar el All Star sino que quiere ser un hombre importante además en este evento que reúne a las mejores estrellas de toda la NBA: “Personalmente, quiero ser titular este año en el All Star, quiero que mis números mejoren para ganar muchos partidos y llegar lejos en los playoffs”.

No se arruga en absoluto y se plantea por lo tanto retos tanto individuales como colectivos muy importantes Anthony Edwards, que es consciente de que puede dar un salto de calidad importante este año: “Todavía sigo siendo un don nadie, seguramente en dos o tres temporadas comprenderé exactamente lo que tengo que hacer para ser lo mejor posible, ahora estoy descubriendo cómo hacerlo y las cosas están yendo muy bien”, decía sobre su preparación.

De esta manera, Edwards quiere ser alguien importante en el All Star y quitarle el puesto a gente como Tatum, Wiggins o Young, que fueron titulares este pasado curso, y medirse de tú a tú al equipo contrario que estuvo formado por LeBron James, Antetokounmpo, Stephen Curry, DeRozan y Nikola Jokic. El escolta está ansioso de que arranque la temporada y ponerse manos a la obra.